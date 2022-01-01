變種疫情礙全球迎新年 南非反稱見頂結束宵禁

全球多國在Omicron陰霾下過新年，但最早通報發現Omicron的南非周四卻宣布疫情見頂，故決定結束宵禁。南非衛生部數據指截至12月25日的一周，該國錄得約12.7萬宗新症，較之前一周跌近三成。《紐時》周四引述南非醫學研究委員會（SAMRC）成員阿卜杜拉（Fareed Abdullah）指，Omicron掀起的第四波疫情在短短4周達到高峰，之後2周迅速回落，升跌之快彷似「山洪暴發」多於一波疫潮。南非官員另指這段期間染疫死亡人數增幅「微不足道」。

美料1月中旬才到新症數字高峰

疫情最嚴重的美國未能鬆解，《華盛頓郵報》昨日援引哥倫比亞大學研究人員推算，美國新一波疫情起碼到本月9日的一周才見頂，屆時的七天確診人數將約250萬，甚至可能達500萬。美國疾病控制及預防中心（CDC）近日發現至少89艘郵輪爆疫後，周四呼籲民眾不論有否接種新冠疫苗，都應避免乘搭郵輪。《紐約時報》周四報道，食品及藥物管理局（FDA）計劃下周一（3日）批准為12至15歲青少年接種BioNTech-輝瑞疫苗的加強劑。

Omicron肆虐促使多國除夕慶祝活動「縮水」甚至取消。西班牙首都馬德里慶祝活動限制參與人數上限為7000；昨日傳出Omicron已成新冠主流的法國，首都巴黎取消跨年煙花騷，周五起規定所有11歲以上人士出門均須戴口罩，全國夜店須延長關閉多三周。加拿大魁北克省則宣布去年除夕夜起每晚10時至翌晨5時實施宵禁，違者會被罰款；卑詩省則取消所有除夕慶祝活動。紐約時報廣場和巴西里約熱內盧科帕卡巴納海灘的跨年慶祝活動則縮小規模。

（綜合報道）

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