俄「外國代理人」再添8人 Pussy Riot雙姝上榜

剛被列入的名單的包括Pussy Riot成員托洛孔尼科娃（Nadezhda Tolokonnikova）和2018年曾經訪港的尼庫爾申娜（Veronika Nikulshina），還有諷刺作家兼評論家申杰羅維奇（Viktor Shenderovich），以及記者別克布拉托娃（Taisiya Bekbulatova）、藝術收藏家格爾曼（Marat Gelman）等共8人。

俄官方指控收外國資金外傳資料

俄國司法部聲明指出：「這些人收受外國資金，與此同時有系統地發送資料給一個不明確人物圈子。」

根據俄羅斯法律，被認定為「外國代理人」的實體，須定期向主管單位披露資金來源和支出狀况等，向公眾發布任何信息時必須提及「外國代理人」身分。

諷刺作家：標籤旨在逼迫離國

32歲的托洛孔尼科娃表明會入稟法院，不會自稱「外國代理人」，她在Instagram諷刺道：「政府如果喜歡可以如此標籤它們的屁眼。」63歲的申杰羅維奇則在電台訪問質疑這標籤旨在將自己推離國家。

「外國代理人」名單上的名字由去年底的17個增至目前的111個，包括俄語網媒Meduza及人權組織「紀念」（Memorial）。俄羅斯最高法院周二以違反「外國代理人」法律為由，下令「紀念」關閉。

在俄羅斯社會的語境上，「外國代理人」一詞非常負面，俄羅斯獨立報章《新報》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）去年領取諾貝爾和平獎的致辭上稱，這字眼在俄羅斯「代表着『人民公敵』」。評論指「外國代理人」法律從日常生活干擾異見人士，迫使他們噤聲，惟政府謂該法旨在防止外國利用非政府組織、記者等干涉俄國事務。

（路透社/法新社）