月內二度對話 美俄總統互警告 拜登：俄侵烏將「果斷回應」 普京：再施制裁勢毁雙邊關係

烏克蘭局勢近期愈趨緊張，俄羅斯被指在烏東邊境集結約10萬兵力，惹來準備入侵烏克蘭的揣測。莫斯科上月主動向美國和北約以條約草案的方式提出安全保證要求清單，包括要求北約拒收烏克蘭和停止在東擴範圍增兵及進行軍事活動等，惹來西方反彈。俄羅斯上周宣布將1萬兵力撤回常規軍營，但華府官員不認為此舉有助顯著緩和局勢。

美高官：拜登明言外交「制裁二」選一

周四通話由普京提出，持續約50分鐘。白宮聲明指拜登促俄方減少烏東邊境兵力，又明言若俄羅斯進一步侵烏，美國將與盟友和伙伴作出果斷回應。華府高官指拜登提出兩條路線：一是循外交途徑緩和局勢；二是集中以經濟制裁威懾莫斯科、加強美軍在北約東翼的部署，並增加對烏援助，警告俄方如繼續侵略行動將招致「嚴重代價和後果」。潛在新制裁招數包括將俄羅斯與全球金融結算體系隔絕，以至加強對西方半導體的出口限制等，妨礙俄軍現代化。

普京的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）說，普京重申俄方感受到北約東擴的威脅，又警告若西方實施新一輪經濟制裁將是「巨大錯誤」，勢導致美俄關係「完全破裂」，並為俄國與西方關係造成「最嚴重破壞」。烏沙科夫稱，拜登似乎同意普京的論點，即莫斯科需要西方的一些安全保證，又稱拜登確認美國不打算在烏克蘭部署進攻型武器。惟華府官員向法新社指，拜登只是重申現行政策，即美國正繼續向烏克蘭提供防禦性質的安全援助，而非引入進攻型武器，強調「不是新承諾」。

俄高官：普京滿意對話 盼助本月談判

烏沙科夫指，普京整體上滿意這次對話，亦向拜登傳達莫斯科期望接下來的會談能帶來「有法律效力地制訂的安全保證」，認為通話為本月談判創造「積極背景」。華府官員亦同意，通話為之後的外交接觸定下基調，但白宮指拜登重申只有在局勢趨緩的環境下，對話才能取得實質進展。俄羅斯官員本月10日會在日內瓦跟美方官員舉行安全會談，12日到布魯塞爾跟北約開會，13日再轉到維也納與歐洲安全與合作組織（OSCE）協商。華府官員表示美方準備了其關注事項清單，但不打算公開，拜登顧問認為按先例看，閉門談判將更有效。

有華府高官周三透露，美國評估普京尚未決定是否入侵烏克蘭，但估計他需在本月作決定，以趕上3、4月春季融雪前的空窗期，否則屆時將難以把重型設備運入烏克蘭。俄羅斯外長拉夫羅夫周一質疑美國想拖延談判，強調俄方不應陷入「將安全保證提議與無休止的討論捆綁在一起的局面」。

俄駐美大使：北約在烏活動威脅俄存亡

俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）周四亦在《外交政策》網站撰文重申俄方立場，強調蘇聯解體後，莫斯科目睹北約五度擴張，自2005年起俄方代表在北約總部不同場合聽說過，北約主要威脅來自伊朗所在的南面，但俄方問及北約為何東擴時，卻「從未得到明確答案」。他指北約近年顯著增加軍事活動，直言「北約成員國對烏克蘭的軍事探索是俄羅斯的存亡威脅」，強調俄羅斯沒有退路，只有透過長遠且具約束力的安全保證，才可化解這危險局面，「歐洲安全正處於交叉點，事態如何發展將取決西方是否準備好進行實質對話，而非拖延戰術和混淆視聽」。

（紐約時報/法新社/路透社/CNN/外交政策）