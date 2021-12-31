Delta加Omicron夾擊 譚德塞警告疫情海嘯

全球日增逾100萬宗新症 見新高

世衛指出，拜Omicron及Delta「夾擊」所賜，全球確診數按周增加11%，住院及死亡人數激增。法新社數據顯示，截至周四（30日）的一周，全球每天平均有超過100萬宗新症，為疫情兩年來新高。美國、澳洲、歐洲多國、以至南美洲阿根廷、玻利維亞，近日的單日確診個案數字紛紛破紀錄。

Omicron肆虐，雖然初步顯示重症率低，但因傳播率高，打工仔隔離檢疫的情况相應增加。有國家的政府恐商業運作受影響，研究縮短確診者或密切接觸者的隔離期。美國衛生當局周一將無症狀確診者的建議隔離期從10天減至5天，須持續戴口罩。西班牙衛生部前日也將確診者的強制隔離期從10天縮短至7天。世衞緊急計劃執行主任瑞安（Michael Ryan）表示，縮減隔離期是折衷之道，是在防疫與盡量減少經濟和社會影響之間取得平衡，而「各國政府正努力尋找這平衡點」。

世衞官員：縮隔離期取平衡點

拿捏這個平衡點並不容易。上月最先通報發現Omicron的南非，衛生部上周四決定，除非出現症狀，否則確診患者的密切接觸者毋須接受檢測，也毋須隔離，只需在5天至7天內觀察是否出現症狀並避免參加大型集會。衛生部當時解釋，大部分人已接種最少一劑疫苗或染疫後康復，人群整體免疫水平較高，但到本周二當局又在傳媒和公眾強烈反對下，宣布取消新制，維持對密切接觸者的檢測和隔離要求。

政商左右防疫措施掀爭議

也有政府被指制定防疫政策時偏袒商界，漠視公眾健康。以色列周一開始試驗打第四針，周三起只有未打針者要隔離7天；已打針者只要核酸檢測陰性就毋須隔離。有官員更建議放寬入境限制，指這措施損經濟但無助遏止疫情。有批評者呼籲政府應集中社區防疫，制定政策時不要受政商壓力左右。

以色列《新消息報》醫療新聞記者羅森布拉姆（Yedioth Ahronoth）在周三一篇評論寫道：「國家要取消所有可致病毒傳播的活動……險境當前，認為新年派對可如常舉行的想法根本站不住腳。」

（法新社/華盛頓郵報）

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