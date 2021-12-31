日澳研新版「安保宣言」應對中國

澳洲是繼1996年《日美安全保障共同宣言）後，日本第二個簽署同類宣言的對象國。現行《日澳安保宣言》旨在補充2001年911恐襲後，美國在亞太角色缺位；主軸是應對朝鮮核武和恐怖主義威脅，內容未有針對中國。

《產經》指倘若兩國落實首度修訂上述宣言，內容將聚焦提高日本自衛隊與澳洲軍隊的威懾和應對能力，特別在涉中突發事態時，為跟美軍共同作高強度作戰，必須提高訓練品質。新宣言勢加入太空、網絡和經濟安全等內容，日澳將加強相關情報共享與合作，同時提倡日澳在「自由與開放的印太區」及「四方安全對話」（QUAD）等架構下，加強與印度、東盟、太平洋島國，以至歐洲國家合作。

《金融時報》前日引述日本官員報道，日本首相岸田文雄計劃下周訪問澳洲，其間將與澳洲總理莫里森正式簽署兩國去年11月原則上達成的《對等准入協定》（RAA）。該協定將簡化日本自衛隊與澳軍互訪時的行政程序。

（產經新聞/中央社/金融時報/讀賣新聞）