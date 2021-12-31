日澳研新版「安保宣言」應對中國

【明報專訊】日本《產經新聞》周三（29日）報道，該國與澳洲正研究修訂2007年簽署的《日澳安全保障共同宣言》，就應對中國挑戰全面加強合作。新協議將着重提高日澳在中國對台灣發動軍事行動時的共同應對能力，將兩國安保合作提升層次。
澳洲是繼1996年《日美安全保障共同宣言）後，日本第二個簽署同類宣言的對象國。現行《日澳安保宣言》旨在補充2001年911恐襲後，美國在亞太角色缺位；主軸是應對朝鮮核武和恐怖主義威脅，內容未有針對中國。
《產經》指倘若兩國落實首度修訂上述宣言，內容將聚焦提高日本自衛隊與澳洲軍隊的威懾和應對能力，特別在涉中突發事態時，為跟美軍共同作高強度作戰，必須提高訓練品質。新宣言勢加入太空、網絡和經濟安全等內容，日澳將加強相關情報共享與合作，同時提倡日澳在「自由與開放的印太區」及「四方安全對話」（QUAD）等架構下，加強與印度、東盟、太平洋島國，以至歐洲國家合作。
《金融時報》前日引述日本官員報道，日本首相岸田文雄計劃下周訪問澳洲，其間將與澳洲總理莫里森正式簽署兩國去年11月原則上達成的《對等准入協定》（RAA）。該協定將簡化日本自衛隊與澳軍互訪時的行政程序。
（產經新聞/中央社/金融時報/讀賣新聞）
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