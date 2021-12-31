拜登應邀視像通話 預警普京勿攻烏

【明報專訊】在美俄官員定於下月10日於瑞士日內瓦舉行安全會談前，美國總統拜登將於本港周五清晨4時30分，應邀與俄羅斯總統普京視像通話。這將是兩人月內第二次通話，消息指拜登將警告如俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將迅速與盟友協調，對莫斯科「作出有組織並嚴格的制裁」。普京早前曾表示北約若越過「紅線」，將軍事勢力擴展至烏克蘭，俄羅斯將被迫作出回應。
迅速協調盟友嚴厲制俄
白宮國家安全委員會發言人霍恩周三（29日）發聲明表示，拜登將與普京「討論包括接下來兩國外交接觸等一連串問題」。
霍恩又指拜登此前「已與歐洲各國領袖商討……其執政團隊將繼續就俄國在烏克蘭邊境增兵，諮詢歐洲盟友並協調一致立場」。
克宮確認普京將與拜登通話。美國有線新聞網絡（CNN）引述該國匿名官員消息稱，拜登認為在處理對俄關係時，「領袖直接對話無可替代」，因此答應普京的通話邀請。該官員又透露，拜登將向普京強調，「諮詢美國盟友及伙伴始終是其執政團隊的優先考慮」。
多間傳媒則引述另一名美國高官指，倘若俄羅斯入侵烏克蘭，美國「將制訂計劃，加強北約部隊在東歐的部署」，並在需要時「進一步向烏克蘭提供援助」；華府對俄羅斯在烏東邊境增兵「一直保持深切關注」，「期望俄軍撤回到原先活動範圍」。該高官又指美國已向俄方多次表明，美俄會談成功前提是「須先緩和烏克蘭局勢」，美方「將在合適時間向俄方提交包含細節的關切清單」。
該高官稱，拜登下周不會親赴日內瓦與普京會面，美方代表團將由國務院、國防部及白宮國安會官員所組成。