拜登應邀視像通話 預警普京勿攻烏

迅速協調盟友嚴厲制俄

白宮國家安全委員會發言人霍恩周三（29日）發聲明表示，拜登將與普京「討論包括接下來兩國外交接觸等一連串問題」。

霍恩又指拜登此前「已與歐洲各國領袖商討……其執政團隊將繼續就俄國在烏克蘭邊境增兵，諮詢歐洲盟友並協調一致立場」。

克宮確認普京將與拜登通話。美國有線新聞網絡（CNN）引述該國匿名官員消息稱，拜登認為在處理對俄關係時，「領袖直接對話無可替代」，因此答應普京的通話邀請。該官員又透露，拜登將向普京強調，「諮詢美國盟友及伙伴始終是其執政團隊的優先考慮」。

多間傳媒則引述另一名美國高官指，倘若俄羅斯入侵烏克蘭，美國「將制訂計劃，加強北約部隊在東歐的部署」，並在需要時「進一步向烏克蘭提供援助」；華府對俄羅斯在烏東邊境增兵「一直保持深切關注」，「期望俄軍撤回到原先活動範圍」。該高官又指美國已向俄方多次表明，美俄會談成功前提是「須先緩和烏克蘭局勢」，美方「將在合適時間向俄方提交包含細節的關切清單」。

該高官稱，拜登下周不會親赴日內瓦與普京會面，美方代表團將由國務院、國防部及白宮國安會官員所組成。

（CNN/法新社/路透社）