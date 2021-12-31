「高尚女性」光環 誘使窮苦少女入火坑

英傳媒大亨之女 牛津畢業

料於監獄內度過60歲生辰的馬克斯韋爾，為已故英國傳媒大亨羅伯特．馬克斯韋爾（Robert Maxwell）的幼女。她畢業於牛津大學，年僅20多歲時已在父親旗下的企業內出任要職，包括曾在牛津聯足球俱樂部任董事，亦活躍於上流社交圈。惟其父親於1991年離奇墮海身亡，並被揭發涉挪用鏡報集團的退休金後，家道中落的馬克斯韋爾便遷往美國，憑其社交手腕與人脈投身高端地產行業，未幾與愛潑斯坦相識並相戀。

馬克斯韋爾及後雖與愛潑斯坦分手，但兩人仍維持密切關係，她亦受僱為愛潑斯坦的物業經理。愛潑斯坦2003年接受《名利場》雜誌訪問時，形容馬克斯韋爾是他的「最好朋友」。不過去年美國聯邦檢控文件披露，馬克斯韋爾曾為出身紐約普通家庭的愛潑斯坦在上流社交圈穿針引線，包括向其介紹英國的安德魯王子等名人，並在約1994至2004年間協助安排少女向多個名人提供色情按摩等性服務。馬克斯韋爾同年7月因合謀誘使未成年人參與非法性行為等6項罪名被捕，相關審訊於本月初展開。

4受害少女出身罪惡率高窮區

《金融時報》指出，控辯雙方的交鋒突顯的社會階級差距，尤其成為注目焦點。4名現身作供的受害少女均出身於貧窮且罪惡率高的地區，其中一名事發時年僅14歲的少女憶述，當時她剛喪父兼家中瀕臨破產，獲邀到愛潑斯坦位於美國佛羅里達州棕櫚灘的大宅，對方提出成為她的資助者，而有一口「標準英國腔」的馬克斯韋爾則藉由關注與讚美贏取她的信任，逐漸令她的底線鬆懈，讓愛潑斯坦蹂躪她多年。另一名受害人則形容舉止高雅的馬克斯韋爾「儼如完美的憧憬對象」，又不時向她贈送衣服、化妝品等小禮物，令她當初對於能夠與對方建立良好關係相當興奮。

助理檢察官艾莉森．莫（Allison Moe）上周一（20日）在庭上直指馬克斯韋爾是「整場賣淫勾當的關鍵」，而受害人相似的背景與經歷證明了馬克斯韋爾處心積慮，多次以易受影響的少女為犯案目標。不過馬克斯韋爾矢口否認指控，其代表律師質疑證人視案件為天降橫財的機會，「在金錢操控記憶下」才會指證馬克斯韋爾，更批評控方訴諸情緒，馬克斯韋爾僅因與2019年死於獄中的愛潑斯坦相熟而成為其代罪羊，反問「快樂、受良好教育的女性，有何動機願意犧牲事業而成為性侵者的幫兇」。

物化女性 灌輸不當價值觀

美國紐約新學院藝術及設計史學院院長加勒利克博士（Rhonda Garelick）上周於《紐約時報》撰文指出，不難想像身為名媛的馬克斯韋爾如何以扶助貧苦少女的姿態，誘使她們視其為躋身上流的模範，而令她們對侵犯者日益不當的行為失去警覺，甚至有受害人一度認為馬克斯韋爾指她「擁有供愛潑斯坦及友人享用的好身材」是讚美。加勒利克認為，這與現今社會視「成為欲求對象」為女性價值的風氣不謀而合，馬克斯韋爾儼如借出了自己的社會階級資本，美化少女遭侵犯的醜陋實况。

（金融時報/BBC/紐約時報）

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