英名媛淫媒罪成 另案燒向安德魯 法官令公開和解協議 「富豪嫖客」恐曝光

現年60歲的英國人馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）為美國「淫魔富商」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友。她因牽涉愛潑斯坦性侵少女及安排少女作色情交易案，去年7月被捕，被控6項罪名。12人陪審團在6天內經40個小時商議，周三在紐約曼哈頓聯邦法庭一致裁定，她被控的為從事非法的性活動運送17歲以下人士、串謀18歲以下人士從事性買賣等5罪成立，一項為從事非法的性活動誘使17歲以下人士跨州商務罪名不成立。

受害者：對判決感寬慰

有份出庭指證的受害女子法默（Annie Farmer）回應判決，表示「寬慰與感謝」。

審訊期間，檢控官指稱馬克斯韋爾是愛潑斯坦的「犯罪拍檔」，兩人共同操控着一個「層壓式虐待騙局」。檢控官又曾向陪審團展示銀行帳戶紀錄，佐證馬克斯韋爾「有動機」為使愛潑斯坦繼續以金錢支持她的奢華生活，而設法投其所好。1999年至2007年間，她先後收受了3000萬美元（逾2億港元）。此外，4名女子陳述1994年至2004年間，被告藉口協助就業或升學，誘使她們遭受愛潑斯坦所害。法默指控馬克斯韋爾在按摩她的乳房後，讓愛潑斯坦上她的牀。兩人作證表示首次案發時她們年僅14歲。在庭上稱為「卡羅琳」（Carolyn）的受害者表示每向愛潑斯坦提供完色情按摩，通常獲馬克斯韋爾提供300美元（2340港元）。馬克斯韋爾拒認罪，也拒絕自辯。其代表律師質疑檢方因愛潑斯坦2019年羈留期間自縊身亡，所以拿馬克斯韋爾當代罪羊。

英報：安德魯律師團謀對策

馬克斯韋爾還押布魯克林大都會羈留中心等候判刑，預料最高可被判囚65年。辯方表示會上訴。英國小報《太陽報》、《每日郵報》稱，馬克斯韋爾可能以公開顧客名單換取減刑。

自案情公開，曾與愛潑斯坦、馬克斯韋爾來往的美國前總統克林頓和特朗普、英國安德魯王子等政商名人全陷瓜田李下。《每日紀事報》（Daily Record）等英國小報稱，馬克斯韋爾被定罪後，安德魯的律師團隊開緊急會議。

「愛潑斯坦案」下周可能再有驚爆內幕公開。案中受害者之一朱弗雷（Virginia Giuffre）今年8月在曼哈頓地方法院，對安德魯提出民事訴訟，指控對方在她未滿18歲時三度性侵；安德魯否認。其代表律師周二（28日）要求紐約曼哈頓地方法院暫停審理案件，理由是朱弗雷長居澳洲，不符合案件司法管轄權。路透社報道，此民事案法官周三（29日）命令於下周一（1月3日）左右公開2009年愛潑斯坦與朱弗雷達成的「和解協議」。愛潑斯坦曾表示，該協議關乎任何朱弗雷可能起訴的人，外界揣測或涉及安德魯王子。

（彭博社/路透社/BBC/衛報）