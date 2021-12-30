曾稱美最安全 移民少女中警流彈亡

洛杉磯警方本周一（27日）發布經剪輯的案發片段，顯示警員在未有預警下，以步槍向數米外貨架另一端的24歲疑犯埃琳納—洛佩斯（Daniel Elena-Lopez）開了3槍，後者中槍後當場死亡。

巴倫蒂娜的父親已從智利趕赴洛杉磯，一眾家屬前天（28日）在洛杉磯警察（LAPD）總部外開記者會，獲大批民眾到場聲援。巴倫蒂娜母親佩拉爾塔（Soledad Peralta）憶述，事發後警員把她拖離試身室，獨留巴倫蒂娜受傷倒地。驗屍報告指巴倫蒂娜死於心口中槍。

事件多日來引起廣泛質疑，當中埃琳納—洛佩斯被指未有持槍，僅用單車鎖攻擊途人。另有人質疑警員為何會在人多的室內使用較大殺傷力的步槍。洛杉磯警方形容事件為「可怕過失」。據悉開槍警員正在停職，獲有薪休假。

巴倫蒂娜與母親6個月前從智利首都聖地亞哥來到洛杉磯，生前於一所高中就讀數理，成續優異。她本期望長大後當一名機械工程師，又曾向父親表示美國「處處充滿機會」，自己期望成為美國人。

（CNN/紐約時報/衛報）