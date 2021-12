美艦改留地中海 俄烏局勢添變 白宮強調「不會背着盟友行事」

俄羅斯將於下月10日,於瑞士日內瓦與美方會面,屆時將商討核武軍控及烏克蘭局勢。雙方暫未公開出席官員名單。之後,俄方將於12日轉到比利時布魯塞爾,與北約代表展開會談。最後俄、美,及歐洲國家三方於13日,通過歐洲安全與合作組織(OSCE)平台作對話。

對於美國率先與俄羅斯以雙邊形式會談,美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)周二(28日)表示過往同類會談前,美方「都會事先充分知會盟友」;又強調「不會背着盟友行事」(nothing about them without them)之原則不變,而美國將與北約「團結一致」(joined at the hip),應對俄羅斯可能侵犯烏克蘭。普萊斯又指出,「美國仍尋求對話與討論的潛在空間」,以緩解烏克蘭緊張局勢。

俄再促北約撤回舊「邊界」

對於杜魯門號(USS Harry Truman)航母戰鬥群續駐留地中海的決定,美國歐洲司令部發言人斯皮克斯(Bill Speaks)證實事件為「日常調動」,拒絕透露詳情。美國一名匿名官員稱,杜魯門號無意進一步北上靠近烏克蘭,這意味黑海暫仍未駐有美軍艦艇。

俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)周一(27日)接受YouTube頻道「索洛維約夫直播」(Soloviev Live)訪問,指出俄方將在下月會談中「採取強硬路線」,並「避免讓步」。關於俄方早前向美國及北約分別提交安全協議草案,拉夫羅夫否認是向美國發出最後通牒,但同時強調不會接受「無限期會談」,敦促北約回應俄方要求;立即停止繼續擴張,並將軍隊後撤至1997年東擴前的邊界。

另外,北約前天發表公告,指今年共在歐洲空域約370次攔截「身分不明飛機」,其中290次事涉俄羅斯軍機。北約未有公布更多相關詳情,僅指攔截行動多發生在波羅的海上空。

(法新社/路透社/彭博社/中新社)