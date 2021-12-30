美艦改留地中海 俄烏局勢添變 白宮強調「不會背着盟友行事」

【明報專訊】俄羅斯與美國為首的西方陣營定於下月初舉行為期3天的會談，討論相互安全保障及烏克蘭局勢。會談前美俄兩國已動作頻頻——華盛頓否認美國會背棄烏克蘭及歐洲盟友，單獨和俄羅斯達成協議。美國一名官員周二透露，該國防長奧斯汀已指示杜魯門號航母戰鬥群將取消原定前往中東，繼續駐留地中海，「以向盟友及伙伴展示共同防衛的決心」。另一方面，俄羅斯周一預告將在會談中強硬捍衛自身利益。
俄羅斯將於下月10日，於瑞士日內瓦與美方會面，屆時將商討核武軍控及烏克蘭局勢。雙方暫未公開出席官員名單。之後，俄方將於12日轉到比利時布魯塞爾，與北約代表展開會談。最後俄、美，及歐洲國家三方於13日，通過歐洲安全與合作組織（OSCE）平台作對話。
對於美國率先與俄羅斯以雙邊形式會談，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二（28日）表示過往同類會談前，美方「都會事先充分知會盟友」；又強調「不會背着盟友行事」（nothing about them without them）之原則不變，而美國將與北約「團結一致」（joined at the hip），應對俄羅斯可能侵犯烏克蘭。普萊斯又指出，「美國仍尋求對話與討論的潛在空間」，以緩解烏克蘭緊張局勢。
俄再促北約撤回舊「邊界」
對於杜魯門號（USS Harry Truman）航母戰鬥群續駐留地中海的決定，美國歐洲司令部發言人斯皮克斯（Bill Speaks）證實事件為「日常調動」，拒絕透露詳情。美國一名匿名官員稱，杜魯門號無意進一步北上靠近烏克蘭，這意味黑海暫仍未駐有美軍艦艇。
俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一（27日）接受YouTube頻道「索洛維約夫直播」（Soloviev Live）訪問，指出俄方將在下月會談中「採取強硬路線」，並「避免讓步」。關於俄方早前向美國及北約分別提交安全協議草案，拉夫羅夫否認是向美國發出最後通牒，但同時強調不會接受「無限期會談」，敦促北約回應俄方要求；立即停止繼續擴張，並將軍隊後撤至1997年東擴前的邊界。
另外，北約前天發表公告，指今年共在歐洲空域約370次攔截「身分不明飛機」，其中290次事涉俄羅斯軍機。北約未有公布更多相關詳情，僅指攔截行動多發生在波羅的海上空。