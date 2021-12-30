美艦改留地中海 俄烏局勢添變 白宮強調「不會背着盟友行事」

俄羅斯將於下月10日，於瑞士日內瓦與美方會面，屆時將商討核武軍控及烏克蘭局勢。雙方暫未公開出席官員名單。之後，俄方將於12日轉到比利時布魯塞爾，與北約代表展開會談。最後俄、美，及歐洲國家三方於13日，通過歐洲安全與合作組織（OSCE）平台作對話。

對於美國率先與俄羅斯以雙邊形式會談，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二（28日）表示過往同類會談前，美方「都會事先充分知會盟友」；又強調「不會背着盟友行事」（nothing about them without them）之原則不變，而美國將與北約「團結一致」（joined at the hip），應對俄羅斯可能侵犯烏克蘭。普萊斯又指出，「美國仍尋求對話與討論的潛在空間」，以緩解烏克蘭緊張局勢。

俄再促北約撤回舊「邊界」

對於杜魯門號（USS Harry Truman）航母戰鬥群續駐留地中海的決定，美國歐洲司令部發言人斯皮克斯（Bill Speaks）證實事件為「日常調動」，拒絕透露詳情。美國一名匿名官員稱，杜魯門號無意進一步北上靠近烏克蘭，這意味黑海暫仍未駐有美軍艦艇。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一（27日）接受YouTube頻道「索洛維約夫直播」（Soloviev Live）訪問，指出俄方將在下月會談中「採取強硬路線」，並「避免讓步」。關於俄方早前向美國及北約分別提交安全協議草案，拉夫羅夫否認是向美國發出最後通牒，但同時強調不會接受「無限期會談」，敦促北約回應俄方要求；立即停止繼續擴張，並將軍隊後撤至1997年東擴前的邊界。

另外，北約前天發表公告，指今年共在歐洲空域約370次攔截「身分不明飛機」，其中290次事涉俄羅斯軍機。北約未有公布更多相關詳情，僅指攔截行動多發生在波羅的海上空。

（法新社/路透社/彭博社/中新社）