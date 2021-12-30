俄再出招 老牌民權組織人權中心停運

該「紀念」人權中心過往曾多次辦活動，支援俄國國內政治犯、移民及弱勢社群；並關注車臣等北高加索地區的違反人權事件。中心亦曾組織一份政治犯名單，當中包括正在服刑的反對派領袖納瓦爾尼，以及在俄羅斯被列作非法組織的宗教團體「耶和華見證人」（Jehovah's Witness）。

檢察官指稱「紀念」違反人權、「侵害俄國人民自由」、「資金運作欠缺透明度」。人權中心負責人切爾卡索夫（Alexander Cherkasov）形容判決「政治」，並強調將力保中心運作。國際特赦組織東歐及中亞地區總監斯特拉瑟斯（Marie Struthers）形容莫斯科當局「虛偽」（bogus）；指於國內外服務30年的人權中心被關閉，勢將進一步打擊俄羅斯公民社會。

俄羅斯最高法院周二以相似罪名，頒令「紀念」核心架構「國際紀念」（Memorial International）關閉停運。「國際紀念」已稱將上訴，事件亦引起了國際關注。美國國務卿布林肯譴責俄羅斯打壓人權人士及獨立異見聲音。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）同表譴責。

（法新社/路透社）