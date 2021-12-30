美民主黨元老 參院前領袖里德逝世

里德遺孀蘭德拉（Landra）說里德在家人陪伴下安詳離世。他2018年確診胰臟癌。

里德1939年生於內華達州一個貧困礦工之家，年輕時當過業餘拳擊手。他1964年在喬治華盛頓大學取得法律學位，當過律師，1982年當選眾議員，1986年當選聯邦參議員，直至2016年宣布不再尋求連任。

里德2007年至2015年間擔任參院多數黨領袖。他雖是一名溫和派政治人物，卻在墮胎、環保與槍械管制等方面與黨友意見相左，且經常和共和黨人發生衝突。里德2004年曾說：「我向來寧願跳舞也不願打架，但我知道如何打架。」

奧巴馬稱其鼓勵助成總統

奧巴馬2008年當選美國歷來首名黑人總統，在他任內，身為參院多數黨領袖的里德，儘管遭遇共和黨激烈反對，依然在2010年協助有「奧巴馬醫保」（Obamacare）之稱的《可負擔醫保法案》（ACA）在國會成功闖關。奧巴馬得知里德死訊後，在Twitter讚揚里德「是一名偉大的參院領袖」，「如果沒有你的鼓勵和支持，我不會成為總統；沒有你的能力和決心，我也無法達成大多數的成就」。

現任總統拜登說：「有幸與我國史上一些偉大的參院多數黨領袖共事，里德就是其中之一。里德不是為獲取權力而努力的人，而是努力獲取權力為人民做正確事情的人。」

里德對中國採取堅定的強硬立場。2011年稱訪美的時任中國國家主席胡錦濤為「獨裁者」，並拒絕出席款待胡錦濤的國宴邀請，但他稍後意識到自己言語不妥，兩人之後會面交談，面帶笑容握手合影。

（法新社/路透社）