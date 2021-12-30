流感新冠夾擊 美疫情堪憂 一周逾1200人流感入院2童病歿 拉響警號

疫前每年流感季3500萬病例2萬死

美國去年錄得最輕微的流感季，全球流感活躍程度亦很低，專家相信或是新冠病毒的防疫措施，如停課、社交距離、戴口罩和取消出行等，連帶阻止流感傳播，或者新冠病毒排擠了其他病毒。惟CDC在最近的更新提醒，美國流感活躍程度正在上升，包括入院人數。在截至12月18日的一周，逾1200人因流感入院，已錄得兩宗兒童死亡個案，相比下去年流感季只得一宗，前年則有199宗。CDC負責追蹤流感疫情的布拉默（Lynnette Brammer）預料正常流感季或捲土重來。當局將首都華府列為流感活躍程度「極高」，而「高」的地區亦由3州增至7州。

CDC網頁資料顯示，在新冠大爆發之前的2019至2020年度，全美估計有3500萬宗流感相關病例，38萬人入院，以及2萬人死亡。

與此同時，美國正值第五波新冠疫情，CDC周一（27日）公布單日新增逾44萬宗病例，打破疫情至今紀錄。《紐約時報》統計更指周一有逾50萬新增確診，截至周二，單日新增個案的過去7天移動平均值達到26萬宗，超越今年1月高峰。除了因為受Omicron和Delta夾擊，CDC發言人指聖誕假期間檢測工作出現積壓，各州的報告滯後，或令現時數字高於實際水平。華府等多地的住院人數持續上升，根據《紐時》，全國住院個案的7天移動平均值增至7.1萬宗，仍遠低於1月高峰的13萬，但專家憂隨着Omicron擴散，病例急增恐壓垮醫療系統。

CDC研究推斷Omicron潛伏期僅3天

CDC估計在截至12月25日的一周，Omicron佔整體新個案約58%，至於前一周原本的評估為73%，後來大幅下調至23%，反映Delta仍是主要病毒株。當局周二又發布一項小型研究，分析內布拉斯加州一個有6人集體感染Omicron的家庭，5人曾感染其他病毒株，其中一人已打齊針，但未打加強劑，他們均稱這次症狀與首次染疫相似或更輕微，沒人味覺或嗅覺受損，發燒的人亦較少，唯一未曾染疫且未接種疫苗的家庭成員則出現咳嗽、關節痛、發燒和發冷等。報告又推斷，Omicron潛伏期或只有約3天，較其他病毒株的4至6天短。

快速檢驗Omicron恐現假陰性

為應對冬季疫情，美國總統拜登日前提出大幅提升病毒檢測能力，包括下月起派發5億套快速檢測套裝，並在全國增加檢測場所。惟美國食品及藥物管理局（FDA）周二指初步研究顯示，部分快速抗原檢測套裝在偵測Omicron時，敏感度有所下跌，有可能出現假陰性結果，建議有症狀者到相關設施再接受檢測。

（CNN/NBC/紐約時報/BBC）

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