希臘法國重新收緊抗疫 英拒現檢視防疫措施

須戴高防口罩 盡量在家工作

希臘收緊防疫措施下，民眾到超市、乘搭公共交通工具、或前往多人聚集的地方，都須配戴FFP2或KN95的高防護力口罩，或用兩個外科手術口罩代替；提供飲食及娛樂場所不得營業至超過午夜12時，店內每桌人數上限6人；體育場所只可接待可容納人數的10%或最多1000人。

法國面對Omicron快速傳播，政府周一指亦會收緊防疫限制。下周一起連續3星期，所有室內公眾活動人數上限2000人，室外則為5000人；民眾在公共交通工具上禁止飲食、顧客在餐廳只可坐在座位用餐。總理卡斯泰又稱可能的話將要求企業安排員工一周最少在家工作3天。

同樣受Omicron病毒株肆虐的英國，英格蘭地區周一就新增約9.8萬宗新症。惟衛生大臣賈偉德周一指雖然英格蘭約九成新增病例涉Omicron，但政府會待踏入新一年後，才檢視有否需要加強防疫措施。

（路透社/中央社）

（新冠疫情）