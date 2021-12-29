美疫情新高 籲減隔離期紓人手荒 單日確診破50萬

受大量染疫者被隔離影響，各行業出現人手緊張問題，例如在航空業，因不少機組及相關人員確診，美國的航空公司周一取消逾1300班航班；蘋果公司周一表示，旗下有20家分店因為人手不足而要關閉。

CDC籲沒病徵者隔離期縮半至5天

面對多個行業出現人手不足問題，CDC周一建議將無症狀新冠病毒感染者的隔離時間由10天減至5天，之後5天則須繼續戴口罩，以盡快讓民眾重返工作崗位。CDC稱是建基於科學而推動更新指引，表示新冠病毒的傳播大多發生於染病初期，通常是出現症狀前一至兩天和有症狀後兩至3天內，新建議「是按照我們對病毒傳播、接種和施打加強劑所提供保護的認知，而作出的平衡舉措」。當局亦建議未接種疫苗、接種第2劑mRNA新冠疫苗超過6個月，或接種強生疫苗逾兩個月而未打加強劑人士，接觸過病毒後要隔離5天，及後5天亦須戴口罩，已接種加強劑者則毋須隔離。CDC的指引雖然沒有約束力，但企業及政策制定者一般會跟隨。

總統拜登前日在疫情應變小組與部分州長參與的視像會議上警告，隨着Omicron變異株繼續在假期間擴散，病例增加將令部分醫院人手及資源緊張，尤其是疫苗接種率較低的地區，但指美國整體而言準備好應付最新一輪疫情。他又表示，雖然當局已提高病毒檢測能力，但「顯然仍不夠」，稱會動用《國防生產法》增加在家檢測工具的產能。至於即將到來的大除夕和元旦，官員認為已接種民眾可安心與家人聚會，但警告參與大型慶祝活動的風險則較高，國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇則在CNN的訪問中，呼籲民眾避免參與除夕夜派對。

韓放寬Omicron相關者隔離規定

除了美國，韓國中央防疫對策本部昨日表示，根據上周各項新冠疫情指標，相信新冠疫情趨向緩和，而隨着對Omicron變異株的研究及認識增加，認為Omicron跟Delta等新冠病毒株的傳播期沒差異，決定把現行針對Omicron感染者與密切接觸者的隔離規定和其他病毒株病例統一，由14天減至10天，最遲下周實施。

（路透社/法新社/中央社）

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