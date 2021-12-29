波蘭總統否決限制傳媒外資法案

這項法案若經簽署成為法例，歐洲經濟區（European Economic Area）以外的企業將不得擁有波蘭傳媒公司的控制權，這將迫使美國探索傳播集團（DCI）減持波蘭最大私人電視網絡之一TVN的過半股權。TVN24是TVN的新聞頻道，該頻道被指對政府持批判態度。政府主張這項法案可避免波蘭傳媒環境遭俄羅斯等敵對者介入。

杜達（Andrzej Duda）周一在電視轉播的聲明中表示，他同意這個原則，但法案不應適用於現有的商業約定和投資協議，指法案可能違反與美國簽訂關於經貿關係的協議，另外此事亦牽涉言論自由和傳媒多元性，因此將會否決法案。

美讚「展示對普世民主價值承擔」

美國駐波蘭華沙的代辦阿利烏（Bix Aliu）對杜達「展示對普世民主價值的領導力和承擔，以及保衛波蘭投資氣氛」表示謝意。TVN董事會亦發表聲明，對杜達的決定表示感謝和高興，稱他「挺身而出維護與美國的良好關係」。領導波蘭反對黨「公民綱領黨」的歐洲理事會前主席圖斯克（Donald Tusk）表示，杜達的決定反映壓力收效。本月早前有數以千計波蘭人聚集在首都華沙的總統府外抗議這項法案，並高喊「自由傳媒」。

右翼執政「法律與公正黨」（PiS）目前掌握公共電視機構波蘭電視台（TVP）和許多地方報刊的控制權，前者現已儼如政府喉舌。2015年法律與公正黨上台後，波蘭在無國界記者組織（Reporters Without Borders）的 「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）排名已大跌了46位，去到第64名。杜達雖獲法律與公正黨大力支持，但過去曾與黨內領導階層出現歧見，其中2017年杜達就否決過兩項司法改革因而引發風波。

（衛報/金融時報/BBC/路透社/中央社）