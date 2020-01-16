莫迪政府被指惡法打壓NGO異教徒

「捐款管理法」箝制非政府組織

FCRA早於1976年通過，最初是防止政黨收受外國捐款，但其後修訂成為打壓NGO的工具，莫迪政府上台後加以「利用」，尤其針對批評政府的人權組織和環保組織。印度政府去年凍結國際特赦組織的銀行戶口，導致該組織不得不關閉印度業務。出於同樣的原因，綠色和平組織在2019年關閉了兩個印度辦事處。

去年印度爆發新冠疫情，FCRA再被修訂，規定在印度境內運作的NGO不能向其他群體發放任何外國捐助，而且所有外國資金必須存入首都新德里一個特定的銀行戶口。今年5月有非政府組織創辦人表示，FCRA令她的組織無法分發外國捐助的製氧機。

莫迪所屬的印度人民黨（BJP）代表印度教民族主義立場，認為NGO組織反叛、挑戰傳統權力、社會結構、等級制度等的觀念。有報道指莫迪一直對外國資助的活動持懷疑態度，曾指主流慈善機構阻礙經濟增長。

「反改教法」針對基督徒穆斯林

印度教民族主義也強調印度教至尊的觀念，其他宗教淪為次等。兩周前，古吉拉特邦開始調查仁愛會涉嫌強迫印度教徒改信基督教的指控。

印度最少8個邦近年通過俗稱「反改教法」的《宗教自由法》以禁止強迫他人改信仰，當中包括莫迪家鄉古吉拉特邦（Gujarat）。有說該法表面上要捍衛宗教自由，實際是用來針對基督徒和穆斯林等宗教少數群體。

（金融時報/BBC/印度教徒報）