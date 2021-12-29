印度禁德蘭修女善堂收外國捐款 「仁愛會」申續牌被拒 恐財困癱瘓

印度2011年生效的《外國捐款管制法》規定，接受外國捐款的機構須每5年更新牌照。該法旨在管制在印度運作的非政府或非牟利組織收受外國捐款，以防那些機構從事損害國家利益的活動。依賴外國捐款的仁愛會，牌照周五（12月31日）到期，但印度內政部周一發聲明表示，審核仁愛會的申請時發現「不良注資」，認為仁愛會「不符合《外國捐款管制法》列出的條件」，決定拒絕其申請。

政府核數稱發現「不良注資」

仁愛會總會長普雷瑪（Sister M. Prema）發聲明，證實續牌申請未獲批，已指示轄下的中心暫停使用接受外國捐款的銀行戶口，直至事件解決為止。

西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）較早時在Twitter發文指仁愛會的銀行戶口被凍結，不過政府和仁愛會後來否認。

德蘭修女1950年在印度加爾各答創立仁愛會，為貧苦大眾、孤兒提供關愛援助。德蘭修女1979年獲頒諾貝爾和平獎以表揚她的慈善事業。她1997年逝世，2016年獲梵蒂岡封為聖人。

外國捐助是仁愛會的主要經費來源。《印度教徒報》（The Hindu）昨報道，仁愛會在2020至2021財政年度收取7.5億印度盧比（約7800萬港元）的外國捐助。

加爾各答總教區副主教戈梅斯（Dominic Gomes）表示，政府拒絕仁愛會續牌申請，「對最貧苦的人而言是殘忍的聖誕禮物」。

警查強迫印度教徒改教指控

強硬派印度教徒一直指仁愛會藉慈善事業令受惠者改信基督。在政府拒批仁愛會申請前的兩周，總理莫迪家鄉古吉拉特邦（Gujarat）警方開始調查仁愛會涉嫌強迫印度教徒成為基督徒的指控。

社運人士說，自從莫迪的印度人民黨（BJP）2014年上台後，印度宗教少數群體遭受的歧視和暴力皆升級。美國國際宗教自由委員會在2020年《宗教自由報告》將印度列為「特別關注國」，是2004年來首次。莫迪政府否認採取激進的印度教民族主義政策，強調各宗教享有平等權利。

《華爾街日報》引述印度全國基督徒理事會巴格爾果特區會長賈格吉凡（Bishop M. Jagjivan）指出，印度國內對基督徒的騷擾愈來愈嚴重，政府也拒絕批准多個基督教團體的外國捐助許可，導致教會經營的孤兒院關閉，「他們（印度政府）認為反基督教就是愛國」，形容「氣氛不健康」。

（法新社/印度教徒報/華爾街日報/金融時報）