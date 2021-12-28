印右翼反異教 砸耶穌像燒聖誕老人

印度傳媒報道，印度教右翼分子在北方邦的阿格拉（Agra）街頭焚燒聖誕老人假人，呼叫「打倒聖誕老人」，指摘教會學校利用聖誕慶祝活動誘使孩童改教皈依。哈里亞納邦伯道迪（Pataudi）一間學校上周五（24日）平安夜慶祝期間，印度教右翼團體成員搗入呼叫印度民族主義口號，指摘唱聖誕歌、跳舞、話劇和講道都是給兒童的「洗腦」行為。在東北部阿薩姆邦，一些繫上印度教民族主義象徵顏色頭巾的男子上周六（25日）晚闖入教堂干擾活動，喝令印度教徒應該慶祝當天的一個印度教節日。到周日凌晨，哈里亞納邦一座有真人高的教堂耶穌像被砸毁。

基督教徒、天主教徒佔印度總人口約2%，自總理莫迪的印度民族主義「印度人民黨」2014年上台，他們所受滋擾趨增，甚至有牧師、神父遇襲。多個邦且已立法或研究立法禁止民眾改信其他宗教。中部切蒂斯格爾邦很多教會更因受針對已轉為地下活動。

德蘭修女教會遭凍結銀行戶口

印度政府周一凍結了已故德蘭修女所創辦的天主教仁愛傳教會所有銀行戶口，並於上周六援引《外國捐款管制法》，拒絕為使它繼續收取外國捐款而更新一種許可證。仁愛會自1950年在加爾各答創辦，一直為貧苦大眾、孤兒提供關愛援助。新措施使該慈善機構陷入癱瘓。隸屬執政印度人民黨的強硬印度教組織指控仁愛會假借行善，誘使印度教徒改變信仰。

（衛報/路對社/印度時報）