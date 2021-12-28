歐美確診新高 英研上門打針 Omicron聖誕續蔓延 法整體新增破10萬宗

英「拆禮物日」銷情受影響

英國「拆禮物日」向來是零售暢旺的日子，可是研究機構Sensormatic Solutions客流量指數顯示，前日（26日）的店面人流較2019年同期減少了61.2%。零售專家分析，消費者似乎擔心感染Omicron，寧願上網購物而避免上街。英國北愛爾蘭、蘇格蘭、威爾斯均針對Omicron，自前日起分別收緊食肆、康樂場所或辦公室等場所的社交距離，唯英格蘭例外。

首相約翰遜繼本月初被國會否決實施加強控疫的「B計劃」，昨研究應否再推措施。另為避免採取封城等嚴格防疫措施，政府考慮派員上門游說打針及協助不易前往接種中心人士注射疫苗。此外，內閣辦公室部長柏建熙（Steve Barclay）就主持例行疫情會議，商討員工短缺和工作場所的彈性安排。

英國官方在聖誕期間暫停了更新疫情數據。較近的統計，是上周五（24日）公布單日新增122,186宗病例，為該國新冠疫情下的最高確診紀錄。當中有23,719宗Omicron確診，使英國這種新冠病毒變異株病例累計逾11萬宗。英格蘭確診或懷疑的Omicron住院個案共366宗，證實有29人因而喪命。

代表英國醫療機構的組織國民保健服務聯盟（NHSConfed）行政總裁泰勒表示，入院人數趨增的同時，醫療人員缺勤也愈來愈多，導致前線服務工作百上加斤，呼籲政府馬上採取明確措施遏疫。英國最新國民保健服務（NHS）數據顯示，逾1萬名求診者要等12個小時才能入院，高於去年同期的2148人。

英國《每日電訊報》報道，一些學校已擬定計劃，若然聖誕新年假期後教職員染病致教學人手不足，就安排整個年級的學生遙距上課。

美7天平均新增病例逾20.3萬

美國方面，特拉華州、夏威夷、麻省、新澤西州、紐約州、波多黎各等地近一星期的新冠個案，比此前任何時段的7天病例都多。例如在首都華盛頓，平均單日逾1300宗，去年冬季高峰是322宗。按《華盛頓郵報》的追蹤統計，美國迄周日（26日）的7天平均新增病例逾20.3萬宗，為前所未見水平。

美國衛生官員警告，不久該國的單日新增個案可能破100萬。馬里蘭州大學與美國國家衛生研究院（NIH）發表研究，指新冠病毒一旦感染人體，能迅速去到各個器官，並存留人體長達230天，相當於近8個月。

（BBC/衛報/紐約時報/華盛頓郵報）

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