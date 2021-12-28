暖化代價 十大天災經濟損失增千億

10災損失共約1.3萬億

基督教救助會每年均會透過保險索償，計算水災、火災及熱浪等氣候事件造成的損失。今年報告列出全球各地15次最具破壞力的天災，其中10個天災造成的經濟損失各達15億美元（約117億港元）或以上。今年造成經濟損失最嚴重的天災為8月底吹襲美國東部的4級颶風「艾達」（Ida），造成650億美元（約5070億港元）損失，有95人死亡。德國、法國、荷蘭、比利時及盧森堡今年7月遭遇的水災造成經濟損失達430億美元（約3354億港元），240人死亡；中國河南省7月洪災造成302人死亡，經濟損失約176億美元（1372億港元）。

該組織去年列出的10個「最昂貴」天災，共造成約1500億美元（1.17萬億港元）損失，這意味今年十大天災造成的經濟損失增加了約13%。

報告裏另外5個天災雖未入圍「十大」，但情况亦值得關注。例如北美西部地區今年7月出現的熱浪，導致美加有1037人死亡。其中加拿大卑詩省小鎮利頓（Lytton）錄得49.6℃的破紀錄高溫，小鎮九成區域被山火吞噬。南蘇丹今年7至11月的多場水災亦導致逾85萬人無家可歸。

報告作者、基督教救助會氣候政策主管克雷默（Kat Kramer）指出，氣候變化的代價在今年相當巨大，說：「雖然很高興看到第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）取得一定進展，但顯然（我們）並未走在確保世界安全及繁榮的正軌。」

（路透社/法新社）