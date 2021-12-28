俄證北約邀1．12會談 普京堅守「紅線」

北約在東歐的存在引起俄羅斯不安，俄國指控北約試圖「東擴」，美國及烏克蘭則表示俄羅斯或準備入侵烏克蘭，俄國否認並反指烏國與北約關係日益密切致對峙局勢升級。俄方早前稱預計下月在瑞士日內瓦就有關議題舉行會談，而俄羅斯外交部表示已收到下月12日會談的建議，並正在考慮。克里姆林宮發言人佩斯科夫周一（27日）表示與北約會談合理，正透過外交途徑安排。

普京近期多次就北約議題表態，周日稱西方國家若未能滿足他尋求安全保障，阻止北約向烏克蘭擴張，就會考慮連串選項，有關選項視乎軍事專家向他提交什麼樣的建議。普京又重申烏國加入北約或部署北約武器，是俄方絕不能讓西方國家越過的紅線。他又形容俄方無處可退，稱北約在烏克蘭部署導彈，後者4至5分鐘就能到達莫斯科，指對方逼得他們要直接說「停止」。

完成軍演 萬俄兵撤離烏邊境

另一方面俄國國防部上周六（25日）表示，逾1萬名士兵已完成為期一個月、在包括接壤烏克蘭邊境舉行的軍演，將返回南部軍區的軍事基地。

（路透社/彭博社/中央社/euronews）