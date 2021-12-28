紐時：烏平民練游擊 備戰抗俄 效伊拉克阿富汗戰略 目標招募10萬志願軍

烏克蘭軍方已多次表明，面對俄羅斯強大的軍事實力，烏軍幾無勝算。《紐約時報》周日（26日）報道，裝備精良的美國過去20年在伊拉克和阿富汗飽受地方游擊戰的困擾，烏克蘭打算「照辦煮碗」。報道稱，烏克蘭政府和私營民兵組織合作，由軍方新成立的「地方防衛部隊」（Territorial Defense Forces）統合，並由去年開始每逢周末為數以千計報名參加游擊隊訓練課程的平民作軍訓。他們有時會安排在首都基輔附近不遠的松木林內訓練，包括聽從指揮官各項指令、身穿迷彩衣在林間學習躲避、安裝和引爆地雷、醫護學習上前線救治傷員等。另外，他們又獲安排出席講座，由軍人講解戰術，包括俄軍會如何進佔基輔。軍方在其中一個講座中，向志願者提到以效法敘利亞阿勒頗武裝分子的戰略，利用自己對社區地型的熟悉接近俄兵。

組地方防衛隊 官民合作練兵

政府透過「地方防衛部隊」負責為部分訓練項目營運和提供資金，一些私人民兵組織如「烏克蘭軍團」（Ukrainian Legion）負責其他項目，包括開支。後者不會提供武器，而是鼓勵成員利用自己的步槍作訓練，他們表示，成員在家中都會存放一個載有對講機、急救包、睡袋和保暖衣物的背囊，隨時可以帶走作戰。根據烏克蘭內政部數字，全國4000萬人口中，有130萬人合法擁有槍械。

報道提到，訓練平民參與游擊戰的目的，不是要擊敗俄軍，因為這幾乎不可能，但在敵軍佔領國家後，這些武裝平民也可以在國內多處快速形成非中央化的游擊武裝，為佔領軍帶來干擾和抵抗，這將具有震懾作用。本月加入受訓的醫生尤茲基夫（Marta Yuzkiv）說：「我們軍隊很強，但不足以抵擋俄軍。如果我們不幸被佔領，我們就會成為國家抗爭力量。」

烏克蘭地面部隊副指揮官巴希利維奇（Anatoliy Barhylevych）說，政府目標是在發生軍事衝突時能夠動員10萬名志願者，但烏克蘭國防部隊一名發言人接受查詢時，拒絕透露有多少人正式加入有關計劃。烏克蘭軍方表示，約有50萬烏克蘭人擁有軍事經驗，希望當中很多人在有需要時會加入衛國。今年秋天一項民調顯示，有24%烏克蘭人表示，如果俄羅斯入侵，他們將會持械抵抗，男性比率接近四成。

《紐時》的報道指出，這種「全民皆兵」做法，於長年備受俄羅斯威脅的波羅的海3國——愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛都正實行，這些國家都有自己計劃鼓勵部分民眾擁槍，並訓練他們萬一國家被侵佔的時候如何戰鬥。

消息﹕美允助培訓供裝備

另外，《每日鏡報》本月初引述消息人士報道，美國情報官員也暗中同意就烏軍與俄軍打游擊戰提供培訓和裝備。消息人士稱，俄軍如果深入烏克蘭腹地，可能會陷入困境，後路會被切斷並遭烏軍從側翼包抄。報道還提到，美國計劃向烏克蘭提供重型武器，包括防空系統。

（紐約時報/每日鏡報）