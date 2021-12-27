稱商業利益離間西方 杜魯多倡聯合抗中國

籲警惕中國 續為香港民主發聲

杜魯多（Justin Trudeau）在「環球電視台」（Global TV）的電視訪問中說，他認為中國政府正利用西方追逐中國市場利益的心態，挑撥分化民主政體。他說：「我們互相較勁。我們努力研究怎樣能使加拿大牛肉比澳洲牛肉更暢順地打入這個國家或那個市場……我們一直在競爭，而中國就一次次地以開放市場競爭模式，非常巧妙的挑撥我們彼此。我們需要更好地攜手合作，站穩立場，使中國不能再耍手段和分化我們。」

杜魯多在訪問中還表示，今天習近平治下的中國「在某些方面，不再是我們10年前乃至5年前所想像的中國」。他指要對中國「更進一步」保持警惕，「這意味我們將繼續在某方面向中國提出挑戰，譬如人權、香港的民主、對記者的支持，不干預亞洲獨立國家內部的事情」。

不過，他在這次訪問中亦主張該設法與中國合作，諸如氣候變化等關鍵多邊問題。

中加近3年關係持續處於低谷，跟杜魯多上台初年截然不同，最大轉捩點是孟晚舟和兩名加國公民互被拘留事件。杜魯多2015年起執政後曾努力促進中加的政經關係，也表示過欽佩中國共產黨迅速動員國民的能力。然而2017年兩國在自貿談判上起爭端，到2018年12月1日加拿大應美國當局要求拘留華為副董事長孟晚舟，中國當月便以危害國家安全罪名，羈押加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人斯帕弗（Michael Spavor）。杜魯多政府一直指摘中國為孟晚舟事件拿康明凱、斯帕弗做「人質」和「報復」。中方對此否認，並指兩人在華從事間諜活動「鐵證如山」。孟晚舟今年9月24日獲釋回國，兩名加人同日也獲准返加。杜魯多說，其中一人回國後對他說他做了「正確之事」，令他感到鼓舞。

承認抗暖化等議題需與華合作

去年10月13日，杜魯多在中加建交50周年活動上，批評中國的「脅迫式外交」（coercive diplomacy）、在香港施加鎮壓，拘留維吾爾族穆斯林。上周二（21日），他促外長趙美蘭制定及啟動全面的印太戰略，加強與印太地區的外交、經濟和國防伙伴關係與國際援助。此舉顯然是和應美國推進制華的亞太戰略。渥太華政府近日又響應美國呼籲，參與外交杯葛明年2月的北京冬奧，及在考慮是否禁止華為參與加拿大5G無線網絡鋪設工程。

（加拿大環球電視新聞）