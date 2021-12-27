華郵：俄倘海路進攻 烏克蘭無力招架

亞速海是大西洋水系最深入的內海，其北面為烏克蘭；東南為俄羅斯，西面是克里米亞半島。亞速海表面積約3.9萬平方公里，平均水深只有7米；南端的刻赤海峽（Kerch Strait）為連接黑海的進出口。

俄封烏3港口對出海域 疑備登陸

烏克蘭《黑海新聞》（Black Sea News）總編輯克雷門科（Andril Klymenko）表示，目前在亞速海活動的俄軍艦數目是烏克蘭的4倍之多。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）承認俄羅斯控制着亞速海，並「將之用作戰爭舞台」，勢將對烏國南部城市構成軍事壓力。烏國海軍本月較早前曾表示，亞速海70%海域在俄羅斯當局的航行警告下受到封鎖。克雷門科指出，俄羅斯宣布烏克蘭港口馬里烏波爾（Mariupol）、別爾江斯克（Berdyansk），以及格尼奇斯克（Genichesk）對出的亞速海海岸範圍，於本月8日至明年1月8日期間封閉。他稱俄軍「可能準備發動戰爭，並從相關地方展開登陸」。

亞速海俄烏衝突頻生 恐走火

另一方面，烏克蘭官員多年來一直控訴俄軍騷擾該國船艦。其中烏克蘭海軍指揮船「頓巴斯號」（Donbas）本月8日在亞速海遭到3艘俄羅斯艦艇，以及1架戰機驅逐，其間俄方更一度威脅開火。俄羅斯官方後來高調宣傳，稱此事突顯了「新的海上挑釁」。提交國際法庭的文件亦顯示，俄羅斯過往亦曾多次威脅攻擊亞速海上的烏軍船艦，甚至強行搜查烏國商船。烏克蘭國防官員丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）形容以上種種是「戰爭行為」。

《華郵》分析指出，亞速海對俄方而言具有較高戰略經濟價值，該海分隔了克里米亞以及俄羅斯本土；而鄰近城市塔甘羅格（Taganrog）是俄羅斯西南部的貿易樞紐。

英助烏克蘭加快建新海軍基地

丹尼洛夫則表示，烏克蘭於2014年克里米亞危機中損失70%艦隊。為防範俄羅斯在亞速海地區的野心，烏國防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）上月表示將加快推進在別爾江斯克興建新海軍基地，過程中北約成員國之一的英國將提供協助。英烏去年10月簽訂協議，兩國將聯合研製軍艦；此外英方將向烏克蘭提供反水雷艦，並協助訓練海軍人員。

（華盛頓郵報）