澳醫院烏龍 400新冠患者收陰性報告

醫院：事涉人為錯誤

醫院發聲明確認向約400名確診者發出陰性檢測結果的錯誤信息後，已隨即聯絡受影響人士，緊急應變小組亦正調查引起錯誤的原因。涉事實驗室主管多茲（Anthony Dodds）將事件歸咎於他們要處理大量檢測樣本，導致他們向上周三至上周四（22至23日）在中心接受拭子檢測的400人發出陰性結果的錯誤信息。

澳洲各省在昨天「拆禮物日」公布的確診數字各有升降，例如悉尼所在的新南威爾士省單日新增病例微升，至6394宗的單日確診新高，至於維多利亞省則錄得1608宗新症，較前一天的2108宗減少。

新南威爾士省衛生部長哈澤德（Brad Hazzard）周日談及當地疫情時稱，他們預計到某一階段所有新省居民會感染Omicron新冠病毒株：「若我們將會感染Omicron，最好的面對方法是完成接種疫苗，包括加強劑。」他又稱新省的挑戰要確保醫療系統能夠應付傳染力如此高的Omicron病毒株。

（news.com.au/澳洲廣播公司新聞/衛報）

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