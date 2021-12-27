「叛逆主教」曾聲援中港人權民主

撐性小眾平權 贊成安樂死

個子矮小的圖圖向來「是其是，非其非」。他覺得神職人員不該從政，1990年代初便不顧教會譴責宣布禁止教會人員加入政黨。眼見老戰友曼德拉晚年長卧病榻，他直言其待遇「可恥」，倡議世人改變思維，讓患絕症人士有尊嚴地死去。他是罕有從1970年代就支持性小眾平權的宗教領袖，早在其女兒為與女友結婚而被褫奪牧師資格之前許多年。

針砭時弊 不護短炮轟昔日戰友

他2013年並曾針對教會排斥同性戀，說：「寧願下地獄，也不願上『恐同』天堂。」

奮鬥爭取國家種族平等自由大半生的圖圖為不滿統治階層的行徑，1994年起就指摘南非執政的「非洲人國民大會」政府有「搶肥缺的心態」，引起與曼德拉的爭執。惟他之後依然針對政府腐敗，抨擊「非洲人國民大會」政府「比種族隔離政府更糟糕」，指摘總統姆貝基一小撮精英罔顧百姓貧苦。

聯署促釋劉曉波 批港警鎮壓示威

他亦多次為境外人權問題發聲。像2010年、2015年與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛等十多名諾貝爾和平獎得主聯署向美國總統、英國首相致公開信，促請施壓逼中方釋放劉曉波和停止軟禁劉曉波妻子劉霞。2014年10月他批評香港警方向爭取民主的示威者射催淚彈。

另如1989年，他把巴勒斯坦人的遭遇等同南非種族隔離政策下的黑人，惹怒以色列。

在津巴布韋的穆加貝獨裁統治年間，圖圖倡非洲國家動武趕他落台、送他去接受海牙國際刑事法庭戰爭罪審訊，被穆加貝批評為「邪惡又滿腹牢騷的小主教」。

（明報記者/衛報/紐約時報/BBC）