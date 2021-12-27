南非反種族隔離鬥士 前大主教圖圖逝世

總統讚傑出一代奠定自由南非

圖圖大主教知識產權信託（Archbishop Desmond Tutu IP Trust）代理主席拉姆菲里（Mamphela Ramphele）代圖圖家屬發聲明，說圖圖在開普敦一間安老院安詳離世。拉馬福薩稱圖圖是「舉世無雙的愛國者」，「一位原則與實際並重、為《聖經》所教誨『信心沒有行為也是死的』賦予意義的領袖」，「我國又一次慟別留予我們自由南非的一代傑出南非人」。他說圖圖「面對種族隔離的勢力，仍展現非凡才智、剛正不阿、堅定不移，關懷同情在種族隔離政策下受壓迫、受不公和暴力對待的人，以及全球各地的受壓迫者」。

由南非已故前總統曼德拉召集成立、圖圖是創始成員的獨立政治組織「元老會」（The Elders）發表聲明，對圖圖離世表示痛心，主席羅賓遜夫人（Mary Robinson）說圖圖為公義、平等和自由作出奉獻，在世界各地廣受尊重。

非暴力抗種族隔離 獲和平獎

圖圖1931年10月7日生於約翰內斯堡以西克萊克斯多普（Klerksdorp）一個貧窮家庭，在學期間本獲一間大學的醫科取錄，但因為家人負擔不起學費而改靠政府獎學金入讀師範學院，畢業後當教師，但因為不滿黑人教育政策，1957年放下教鞭加入教會，入讀約翰內斯堡一間神學院，1961年獲任命為聖公會牧師，兩年後到英國倫敦國王學院修讀神學，回到南非後1978年擔任南非教會理事會秘書長，並以秘書長身分呼籲國際通過制裁向南非白人政府施壓，逐漸成為南非反種族隔離運動重要一員。圖圖1985年成為約翰尼斯堡主教，並且在1986年成為開普敦大主教至1996年。這兩項職務圖圖都是該國首名出任的黑人。圖圖1984年因以非暴力方式對抗種族隔離政策而榮獲諾貝爾和平獎。

圖圖被稱為南非的「道德指南針」，不惜一切捍衛社會公義的勇氣令人印象深刻，南非不論黑人和白人都視敢言的圖圖為國家的良心。他早年積極反對白人政府的暴政，直至種族隔離政策1994年結束。他1996年擔任「真相與和解委員會」主席，就前朝政府犯下的暴行舉行聆訊。即使種族隔離政策告終，他也繼續就南非的時弊和不公發聲。

被譽「南非良心」 晚年患前列腺癌

圖圖1997年確診前列腺癌，之後多次接受抗癌治療，近年數度因抗癌治療相關感染入院。他2010年宣布不再出席公開活動，但今年罕有兩度現身：5月到醫院接種新冠疫苗，坐輪椅離開醫院時向在場者揮手；10月到開普敦聖喬治大教堂出席慶祝他90歲生日的感恩崇拜。

（法新社/路透社）