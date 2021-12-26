「懷緬蘇聯」世代差異 難掩民間不滿現狀

明報記者 陳籽穎

【冷戰結束30年‧系列三之二】

蘇聯成長世代：愈年長愈懷緬

莫斯科獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）的研究顯示，2018年有66%受訪者對蘇聯倒台感遺憾，創14年來新高（圖1），而在去年3月的調查，75%人認為蘇聯是國家史上最佳時期，但僅28%人想「重返蘇聯走的路」。被問到印象中與蘇聯時代相關的元素時，最多人揀選「對未來的穩定和信心」、「在國內的美好生活」及童年或青年時期的個人回憶，各有11%至16%人選擇；相比下，僅少數人對蘇聯有負面聯想，經濟赤字、到處大排長龍和配給券各有4%人選擇，提到鐵幕、經濟停滯和政治打壓的人更少。但民調也顯示，這種懷緬在曾經歷蘇聯年代的年長一輩之間更普遍（圖2）。

現年27歲、在香港教俄語的扎伊采娃（Marina Zaitseva）向本報表示，不難從上一代感受對蘇聯的懷念，例如父親常說當年生活較簡單，除了有免費醫療和教育，畢業後可獲國家安排工作和住屋，相比下現在求職競爭激烈，買樓成本高昂。身處莫斯科、28歲的波諾馬廖夫（Vadim Ponomarev）亦有同樣觀察，他向本報稱年幼時主要從父母、祖父母和曾祖母了解蘇聯，「愈年長的一代，懷緬之情就愈強烈」。

除了生活保障，波諾馬廖夫指上一輩不時提到蘇聯時代相對平等，有別現時俄羅斯貧富差距顯著；他們又懷緬在蘇聯體制下與鄰近地區關係友好，如當年企業會派發有限的「旅遊券」，供員工免費到克里米亞或黑海沿岸等其他蘇聯地區旅遊，他的母親曾分享旅遊時與其他加盟共和國的人相處融洽，反觀現在俄羅斯更孤立，波羅的海3國等地民眾對俄羅斯人觀感負面。

後蘇聯世代：願體驗往昔 「不要長住」

有別上一代對蘇聯的熱情，波諾馬廖夫稱在同輩間沒觀察到這種情緒，他自己亦難以判斷蘇聯是否最佳時期，笑言「只想體驗一下蘇聯生活，但不要永久（活在蘇聯），就像平日開玩笑想到朝鮮看看一樣」。他認同單論科技、文化和體育成就，蘇聯確是最好時期，但就個人成長而言，計劃經濟下選擇工作沒有太大自由度，而且基於旅行限制，出國工作極為困難。

在港工作的扎伊采娃對這點尤有同感，「我喜歡到不同國家旅遊和工作，若我活在蘇聯就肯定無法這樣做」。隨着年紀漸長和互聯網出現，她接觸蘇聯資訊的途徑和面向變得多元，主修俄語文學的她最主要從文學了解蘇聯。她慨嘆蘇聯時代自由受限，許多如今被視為偉大的作家當時都要秘密寫書，甚至受牢獄之苦，如巴斯特納克（Boris Pasternak）名作《齊瓦哥醫生》因批判蘇聯體制被列禁書，他本人也被迫拒領1958年諾貝爾文學獎。

1990年代：「最壞時期」 懷緬最高峰

1990年代中至2000年代初，俄羅斯人對蘇聯懷緬情緒最高漲，一大原因是蘇聯倒台後，「震盪療法」等經濟改革過急以至其他因素令俄羅斯陷嚴重衰退，曾盼國家步入類似西方民主與自由市場體制的美夢變成噩夢。波諾馬廖夫指，上一輩都說1990年代是最壞時期，當時家中老一輩未能取得養老金，他依稀記得大家生活很貧苦。就連普京也在紀錄片表示，他當年一度要兼職的士司機維持生計。

俄羅斯政治學者格爾曼（Vladimir Gelman）10月接受紐約智庫「現代俄羅斯研究所」（IMR）專訪，談到可將蘇聯解體後的俄羅斯政治劃分成3階段：

一、1990年代：經濟衰退

蘇聯體制崩潰、長期經濟衰退以及其他因國家弱化和重組引起的問題，為俄羅斯帶來非常深入和驚人的後果

二、1990年代末起：再次集權

俄羅斯經濟漸見起色，剛好跟政治領導層換屆交疊（普京取代葉利欽掌權）；新領導層再次集權，透過改革政黨和選舉建立專制主義的重要政治機關，並建立對企業家和傳媒的控制

三、2011年後：與西方衝突

反政府示威在2011至2012年席捲全俄羅斯，當局收緊控制，到2014年跟烏克蘭的衝突和吞併克里米亞後更甚；這段時期標誌俄羅斯跟西方的長期衝突開始

「蘇聯神話化」 藉幻想批判社會現狀

列瓦達中心社會文化研究部主管萊溫松（Alexey Levinson）接受本報訪問時，從外交和內政面向分析俄羅斯民間對蘇聯政治和社會的懷緬。在外交上，他承認至少在部分國民眼中，俄羅斯無視西方意見吞併克里米亞，確令國家重返超級大國地位。但內政上，他指俄政府從未達到民間對蘇聯生活的最主要渴望，如免費醫療、教育、住屋以至先鋒夏令營的童年回憶，更籠統而言，所謂「蘇聯過去」扮演如同希臘神話「黃金時代」的作用──受民眾渴求卻永無法實現。

該民調機構的負責人古德科夫（Lev Gudkov）5月則向IMR稱，他們觀察到的懷緬情緒並不像被迫移民者的思鄉之情，而是不同的經歷和意識形態，俄羅斯社會將蘇聯時代「理想化」，實際是以這狀况來批判當下。他解釋，民眾沒其他方法評估和表達對當前政策的不滿，在言論自由收窄、審查制度和政治宣傳的氛圍下，只能靠秩序、平等和美好生活等「虛幻烏托邦」元素批判現狀，「『蘇聯神話』成為解讀現實的工具」。

萊溫松試從社會組織結構的面向解讀，他提到在蘇聯時代，民眾大多屬於大型社會框架，例如有數以萬計工人的工廠，或是有數千萬成員的共青團及共產黨，但現時許多人都在規模較小的企業工作，或更易在社會空間感到分散和迷失。雖說這種懷緬情緒在上一輩更常見，但他警示年輕人間亦呈上升趨勢，這對俄羅斯社會是嚴重問題，連同青年在內，俄羅斯正「回望過去地向前邁進」，或要到最後關頭才開始思考普京卸任後的未來，這項問題已逐漸浮面。

俄政界「大國角度」懷緬蘇聯

對比民間主要從生活水準角度懷緬蘇聯，俄羅斯政治領導層卻更多從大國榮光的角度切入。普京曾多次表達對蘇聯的懷緬，早在2005年便稱蘇聯倒台是20世紀「最大地緣政治災難」，本月再稱這是「歷史意義上的俄羅斯以蘇聯之名解體」，失去逾千年來建立的大部分成果，​​身處新獨立國家的俄羅斯人突然發現自己與俄羅斯隔絕，是「重大人道悲劇」。這番言論再惹外交政策意圖的揣測，批評者和西方一直質疑普京有重建蘇聯勢力範圍的地緣政治野心——莫斯科最近因應烏克蘭邊境危機向美國和北約索取的安全保證，罕有公然要求北約變相淡出中東歐，便是另一例子。

俄羅斯2014年吞併克里米亞後，普京支持度升至新高。但萊溫松提醒，在大多數情况，俄國民間對國際和國內政治的看法都是分開，即使吞併克里米亞的高峰期時可見國內對政府批評減少，但這點影響也短暫。

「蘇聯人組現政府 新一代再非蘇聯」

扎伊采娃認為普京治下的俄羅斯想再次成為超級大國，投放大量資源到軍事領域，但她對此不太認同，認為當局應更着重國內發展，包括醫療系統、教育和增加對中小企的支援。她慨嘆言論空間限制愈見嚴厲，認為普京壓制反對派，令人覺得除他以外無人能領導國家，「投票時表面上雖有其他候選人，但根本不清楚哪些人是誰」。

波諾馬廖夫則認為普京功過參半。他認同普京帶領國家走出1990年代陰霾，俄羅斯國際影響力漸增，但慨嘆國內未看到太多進展，身邊人亦相對關心經濟、失業率和通脹等內政問題，若國際上有事發生，新制裁又會嚴重影響俄國民眾。

談到當局近年加強網絡審查，他稱這一代人習慣使用各種社交網站和搜索引擎，若政府關閉這些途徑勢引起極大反彈，尤其比自己年輕的一代已不太滿意政府。他總結道：「我想起有人說過，我們現時的政府由蘇聯的人組成，但年輕一代已不再是蘇聯。」

（世局解碼）