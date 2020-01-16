史上最精密 天文望遠鏡韋布升空 耗資858億 望探測遙遠星體是否宜居

韋布太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，下稱「韋布」）由美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）和加拿大太空總署（CSA）共同研發，逾20年間斥資近110億美元（858億港元）製造。昨天它由「阿里安5」型火箭從法屬圭亞那的庫魯太空中心運載升空，在發射27分鐘後脫離火箭，開始張開太陽能電池板產電，再隔約12個小時後燃燒引擎調整飛行方向。按預訂日程，它將以13天時間一邊飛向定位點，一邊逐步張開宛如一個網球場大小，能承受零下236℃至110℃的5層遮陽罩。由升空計起，預計「韋布」需時29日才能抵達距離地球150萬公里，並定位於天體力學理論中5個「拉格朗日點」（Lagrangian point）之一的「L2」點，藉此跟地球保持一致的軌道上運轉。倘若一切順利，大概將於明年6、7月開始展開背對地球觀測及傳回首批影像。

望探索135億年前第一代恆星

其設計目標是協助天文學家重塑宇宙大爆炸後衍生首批星球的模樣，以研究宇宙源起，及探測遙遠星體大氣層中有否可供孕育生命的碳、氮、氧、磷和硫，供專家研究是否人類宜居。

原有的哈勃（Hubble）望遠鏡迄今運作31年，雖有更新性能，但主要採集可視光及紫外線，觀測範圍與能力遜於韋布。韋布擁有18塊由稀有金屬鈹（Beryllium）製造兼鍍金（改善反射紅外線）的六邊形主鏡，每塊鏡片背部配置7枚摩打，可各自調校鏡片方向。18塊鋪列起來直徑達6.5米，比哈勃主鏡大三倍。其主鏡配合一系列需要保持極低溫的光學系統及超靈敏儀器，使之能透過氣體塵埃，捕捉來自遙遠空間的極微弱紅外線（熱輻射），探索估計遠至135億年前第一代恆星和星系的誕生，到形成能夠支持生命的行星系統及太陽系的演化。

（彭博社/BBC/NASA）