仰光總主教偕敏昂萊慶聖誕惹民憤

國營《緬甸環球新光報》報道，貌波（Charles Maung Bo）上周四會見敏昂萊，一起聽聖誕歌，並「談論了和平與繁榮事務」。貌波之後在其個人Twitter帳戶上載與敏昂萊合照，兩人笑着一起切蛋糕慶祝聖誕。官媒則刊登兩人坐在聖誕樹前的合照，還有一張照片是敏昂萊捐出2000萬緬元（約8.7萬港元）。

2015年獲教宗方濟各祝聖為樞機的貌波，與敏昂萊慶祝聖誕，惹來網民不滿。有網民留言說：「當基督徒的教堂遭到焚毁，他（貌波）仍然同意會見敏昂萊……大家不應前往他的住所祈禱。」另一網友留言說：「這不能代表天主教徒，為什麼你要和一個殺人兇手一起切蛋糕？」

曾稱緬軍鎮壓如六四天安門

諷刺的是，今年3月緬軍鎮壓反政變示威期間，貌波曾在Twitter形容國內許多城市「有如天安門廣場」，被視為以六四事件比喻。人權監察組織指，緬甸軍方2月政變以來的鎮壓，起碼造成1300多人死亡。反政變民兵在各地與軍方爆發衝突，部分最血腥的戰鬥發生在基督徒為主的地區。緬甸東部克耶邦普盧索鎮（Hpruso）疑有超過30人，被該國政府軍縱火燒死。民間反政府軍「人民防衛部隊」（PDF）昨日（25日）早上在當地路邊發現兩架燃燒殆盡的貨車，當中有至少27具焦屍；另有一些屍體已被燒成碎片，無法確認數目。監察組織Myanmar Witness引述消息指，緬甸政府軍與反抗分子平安夜（24日）中午於普盧索鎮爆發激戰，其間政府軍殺死35人，當中包括婦孺。

（法新社）