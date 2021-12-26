俄「鋯石」高超音速導彈 首試同時發射多枚即成功

公開資料顯示，「鋯石」是俄羅斯首個自行研發的海基高超音速巡航導彈，飛行速度高達9馬赫（即9倍音速，共計時速11,113公里），最遠射程為1,000公里。該導彈可從護衛艦、巡洋艦及潛艇發射，摧毁海面艦艇和地面目標。普京於2019年公布研發鋯石導彈的消息，至今曾多次試射；對上一次試射於本月上旬進行。而今次則是該導彈首次進行齊射試驗，並取得成功；相信它可在5分鐘內飛抵烏克蘭，重創敵方大型艦隊。

鋯石導彈目前已投入量產，並將於完成所有測試任務後，預期明年交付俄羅斯海軍進行裝配。

再增兵烏邊境 克宮：為保安全

美國太空科技公司Maxar Technologies上周四發布一批本月較早時拍攝的衛星影像，顯示俄羅斯過去3個月於鄰近烏克蘭邊境大舉增兵。其中12月13日的影像拍得數百輛戰車及防空軍備已運抵克里米亞一處駐守基地，對比另一批影像顯示，10月時同基地空置率達半。此外，今次最新影像亦顯示俄軍於該國西部瓦盧伊基（Valuysky）、葉利尼亞（Yelnya），以及沃羅涅日（Voronezh）等至少7處地方加強軍事建設。

克宮發言人佩斯科夫上周五強調，增兵是為了保障安全，指俄羅斯面臨北約和美歐在該國邊境從事「不友好動作」，「於自己領土內調遣軍隊」。

俄羅斯外交部上周五表示，該國駐烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的領事館遭到汽油彈襲擊，形容事件是「恐怖主義行為」，並已要求烏方道歉。烏克蘭警方則正循暴力毁壞方向調查事件。

（法新社/中通社/路透社/衛報）