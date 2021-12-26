指Omicron症狀似傷風 英專家促更新指引

倫敦國王學院遺傳流行病學教授斯佩克特（Tim Spector）使用英國疫情追蹤應用程式Zoe Covid所得資料，指出數據反映最主要的新冠病徵不再是持續咳嗽、高燒或失去味覺、嗅覺，大多數Omicron確診者更可能是由喉嚨痛、流鼻水和頭痛開始，故建議當局修改公共防疫信息。英國政府「緊急情况科學諮詢小組」（SAGE）也支持上述分析。倫敦帝國理工學院實驗醫學教授奥彭肖（Peter Openshaw）指出，最新數據反映Omicron較常感染位置在支氣管組織而非深入肺組織，所以容易衍生類似傷風的病徵，他警告英國民眾現時如患傷風，有五成機會其實是感染新冠。

美國喬治華盛頓大學衛生政策與管理訪問教授溫麟衍（Leana Wen）指出，Omicron傳染力高，不建議人們戴如同「面部裝飾」的布口罩，主張公眾使用用完即棄的3層外科口罩，在人多地方應該戴KN95或N95口罩。

（衛報/CNN）