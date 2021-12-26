Omicron衝擊 近5000聖誕假航班取消 美航企促放寬隔離要求 看齊醫護人員

按航空交通追蹤網站FlightAware，全球在平安夜當天有2380班機被取消，聖誕節有2551班，逾三成是美國內陸或來往美國的航班，取消最多的是中國東方航空，涉逾500班機，其次是美國達美航空、中國國際航空和美國聯合航空，各有200多班機。拆禮物日亦至少有600班取消。全球最受影響的機場是目前經歷封城的西安咸陽國際機場，共194班取消。聯合航空指美國Omicron個案上周急增，對機組人員和營運相關人手產生直接影響。達美航空則歸咎Omicron疫情和天氣等，強調已用盡所有方法和資源減低影響，包括改道和調配飛機及人手。有乘客投訴最後數小時才獲告知航班取消，亦有人憂慮新一波疫情下回家，恐感染年長父母，只好自行取消行程。

在澳洲，過百班從悉尼或墨爾本飛往其他城市的航班被取消，雖然行程受影響，但不少澳洲人對兩年來首次可於假期間跨省旅行感高興。漢莎航空、北歐航空和全日空航空等取消少數長途機，理由包括員工染疫或隔離、需求下降等。英國和歐洲航空公司未見航班顯著受阻，但英國多間鐵路公司警告人手短缺下，或最後一刻有延誤或改動，列車運營商協會（RDG）稱，近9%鐵路員工因染疫或隔離而缺勤。航空分析師哈特維爾特指出，與今年夏季和秋季相比，聖誕航班受阻不算很嚴重，但只要Omicron疫情持續，航班取消恐延續至未來數周。美國迎來兩年來其一最繁忙旅遊季，運輸安全管理局（TSA）指出，上周四有近220萬人在機場接受安檢，回復至近2019年水平。達美航空和美國航空等呼籲，將接種疫苗後出現突破感染者的隔離期，由原本10天縮短至5天。

CDC：人手不足可減染疫醫護隔離期

美國疾病控制及預防中心（CDC）上周四更新指引，建議若染疫醫護沒有症狀且已對檢測呈陰性，可將隔離期減至7天，若醫院人手不足更可進一步縮短隔離期，以紓緩醫療系統壓力；若醫護已接種加強劑，高風險情况下接觸到病毒亦毋須隔離。新指引僅適用於醫護，當局尚在檢討大眾隔離要求。紐約州前日宣布，教育、醫療、交通和清潔等必要行業的員工一旦染疫，可將隔離期減至5天，前提是他們已打齊針，且無症狀，或者症狀已減輕並在過去72小時沒有發燒，返回工作後須戴口罩。

（綜合報道）