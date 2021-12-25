英研究：加强劑預防Omicron效力跌得快

10周後抵禦力最多跌25%

UKHSA稱，雖然證據顯示接種第三劑新冠疫苗所得的保護力會加強，但按其初步數據分析，「補針」後抵禦Omicron的能力會消退快於對Delta的抵禦力，在打完第三針後的第10周，抵禦Omicron能力會較「補針」時少約15%至25%。此外，分析估計感染Omicron人士入急症室的風險比Delta患者少約31%至45%，留院風險也少約50%至70%。

不過，UKHSA強調Omicron樣本個案不充分，迄周一僅132宗Omicron入院個案，佔四成住院新冠病人。另外在過去28日間，全國有14名Omicron患者身亡，他們年齡為52歲至96歲。

隨Omicron蔓延，英國周四的單日新增新冠病例再破紀錄，達119,789宗。法國周四亦破單日新增逾9.1萬宗紀錄，該國衛生部昨建議注射第一針至注射第三針間隔由4個月縮短至3個月，並建議給12至17歲有健康風險的青少年補針。意大利恢復強制戶外戴口罩要求。西班牙加泰隆尼亞自治區周五起14日內，每晚凌晨起宵禁6小時。

（路透社）

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