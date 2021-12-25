稱團結國民防疫 韓宣布特赦朴槿惠

朴槿惠2016年底被指通過友人崔順實收受大企業賄賂、濫用職權等而引起公憤，翌年3月成為韓國首位被彈劾落台的總統，由3月31日起受羈押，今年1月因國政壟斷、濫用國家情報院特殊活動費等罪成，被判20年徒刑、罰款180億韓圜（約1.18億港元）、追繳贓款35億韓圜（約2300萬港元），另因干預「新世界黨」（「國民力量」前身）黨內選舉而被判刑2年。她入獄期間多次因為肩膀與腰部疾患而要入院治療，上月下旬又因病被送往三星首爾醫院，院方建議她留院至明年2月。

反朴團體批無恥：如赦全斗煥

總統文在寅昨日表示，朴槿惠已服刑近5年，顧及其健康惡化和希望團結國民抗疫，故宣布特赦。他希望國民為國家團結共融，擺脫過去邁向新時代。朴槿惠透過律師為獲赦向文在寅及其政府致以「深切謝意」。

不過，公民團體批評青瓦台的決定。2016年、2017年之交推動「反朴」示威的團體、社運人士紛抨擊文在寅「無恥」，「對不起」彈劾朴槿惠集會的1700萬民眾，把事件等同特赦光州事件主角全斗煥，反令國家分裂創傷難癒，也違背了文在寅2017年許下不會對涉賄賂、瀆職、侵吞公款者行使特赦權的承諾。

韓聯社料影響大選選情

特赦距離韓國總統選舉不足80天，執政共同民主黨與最大在野黨「國民力量」均稱特赦對3月9日大選影響不大，但韓聯社稱，朴槿惠獲得了大邱和國民力量「票倉」慶尚北道選民的支持，因此，特赦預計對選情產生重大影響。另外，國民力量候選人尹錫悅曾擔任調查朴槿惠特檢組組長，把朴槿惠「送入監獄」。特赦無疑令他尷尬。有韓國學者提醒，目前韓國保守派內部並不團結，特赦隨時令保守陣營進一步分裂。

（韓聯社/Newsis/民族報/朝鮮日報/Ohmynews）