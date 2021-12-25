圖增中東影響力 華企頻建設施拉攏盟友

曾助沙特建民用核設施

美媒上月披露，美國情報機構於今年春天發現內地國企中遠集團（COSCO）秘密在阿聯酋阿布扎比以北的哈里發港（Khalifa Port），興建懷疑軍事設施。阿聯酋在華府施壓下，目前已叫停該項工程。《華爾街日報》去年8月亦曾報道，沙特在中國企業的協助下，於該國西北部沙漠城鎮歐拉（Al Ula），建造從鈾礦提取「黃餅鈾」（yellowcake）的民用核設施。該報估計，參與援建的兩個中國企業分別為內地央企「中國核工」（CNNC），以及該集團旗下「中國核能科技」（CNE Tech）。

央企伊拉克建校換石油

除了軍事外，中國亦設法透過其他方向加強在中東的影響力。法新社報道，兩間中國企業與伊拉克政府上周四（16日）簽訂協議，中方將於兩年內在伊拉克各地援建1000所學校，其中內地央企子公司「中國電力」（China Power）將承包679間；餘下321間則由「中電國際技術」（Sinotec）負責興建。

伊拉克房屋官員梅賈哈姆（Hassan Mejaham）透露，工程將於近期開始，首批校舍將在一年後落成並交付。他又表示伊拉克將以石油產品支付相關費用。伊拉克雖然擁有龐大能源資源，但因為人才不足導致發展受限，拓展教育被視為當務之急。

（法新社/華爾街日報）