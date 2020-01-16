CNN：中國助沙特自製彈道導彈 焚化爐曾運作成證據 華府或制裁涉事中國機構

專家稱導彈固體廢料需焚燒

CNN從私人衛星影像公司Planet取得一批10月下旬至11月初拍攝的衛星影像，顯示其間位於沙特中部城鎮代瓦迪米（Ad Dawadimi）外一處導彈設施正處於運作狀態。參與分析的明德大學蒙特雷國際研究學院核武專家劉易斯（Jeffrey Lewis）稱，其中11月2日的影像顯示設施內一處焚化爐有被燒過的痕迹，相信該處被用作棄置彈道導彈載具固體燃料的放射性殘餘物。他指出，生產導彈或火箭時會剩餘部分固體燃料，一般要靠焚燒處理，焚化爐運作是顯示當地正在建造導彈引擎的強烈證據。

美80年代起禁向沙特出口導彈

美國1980年代末起禁止向沙特出口彈道導彈及相關技術，故沙特轉向從中國購買。消息指，過去4年中國軍方向沙特運送了數批已組裝好的東風系列彈道導彈。《華爾街日報》亦引述利雅得及華盛頓官員消息報道，沙特目前正向解放軍火箭軍尋求協助。鑑於相關設施由中國援建，且近月有新情報指沙特已從中國購入彈道導彈相關的敏感技術，劉易斯指沙特研製中的彈道導彈可能由中國設計，但暫時未知其規格。他又質疑國際社會對伊朗的導彈計劃十分關注，對沙特研發和生產導彈的計劃卻「厚此薄彼」。

中國外交部發表聲明回應CNN查詢，形容中沙為「全面戰略伙伴」，「兩國正就軍事交易在內等所有領域進行合作」，聲明又強調「相關合作並不違反國際法，亦不涉及散播大殺傷力武器」。消息指美國拜登政府正準備就轉移彈道導彈技術制裁涉事的中國機構及個體，但暫時不會制裁沙特。美國情報部門拒絕回應事件；沙特亦暫未回覆。

華外交部：軍事合作不違國際法

《華爾街日報》指出，隨着近年美國戰略重心由中東轉移至印太，中東國家憂慮華盛頓不再願意承擔區內安全責任。其中沙特不但面對主要競爭對手伊朗的威脅，軍隊在也門受到什葉派胡塞武裝組織襲擊，故近年致力發展核武。王儲穆罕默德2018年接受美國傳媒訪問時，表示一旦伊朗成功研發核彈，沙特將馬上跟隨。

《華爾街日報》引述智庫新美國安全中心分析師瓦塞爾（Becca Wasser）稱，「依靠自己」是沙特「唯一的出路」。

沙特的導彈計劃勢將引發中東地區軍備競賽。卡內基國際和平研究院核武專家潘達（Ankit Panda）表示，涉及該區其他導彈的限武計劃將面臨新挑戰，預期伊朗將要求美國等國家在限制自己發展核武與導彈的同時，審視並限制沙特的同類計劃。

（CNN/華爾街日報）