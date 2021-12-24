普京促美國北約立即回應訴求 矛頭再指北約東擴 轟美導彈「到家門口」

普京每年年底都會舉行可長達數小時的記者會，今年長達近4小時，回答在場記者的55條提問。今次一大焦點落於烏克蘭局勢。俄羅斯上周向美國和北約提出協議草案，要求向俄方提供安全保障，內容包括拒絕烏克蘭加入北約，以及北約在東擴範圍停止增兵等軍事活動和撤回導彈部署，被西方質疑存心開出過分條件。普京昨日稱，目前美方「回應態度良好」，雙方準備下月初派員到瑞士日內瓦舉行會談。

美俄下月日內瓦會談

談到北約問題，普京多次表明北約東擴「不可接受」，強調他指西方陣營1990年代時曾承諾「不會向東擴張一吋」，但北約迄今已五次東擴，更在羅馬尼亞及波蘭等部署導彈系統，「他們厚顏無恥地玩弄了我們！」他批評「美國已帶着導彈來到我們家門口」，認為要求撤除並不過分，反問假如有其他國家到加拿大或墨西哥部署導彈，「不知美國人會有何反應？」

「不會向東擴張一吋」來自美國國務卿貝克1990年2月向蘇聯總統戈爾巴喬夫提出的保證，貝克後來解釋只涉及併入西德的前東德地區，獲戈爾巴喬夫證實，但俄方拒絕接受。普京又表示，俄羅斯又尋求利用歐洲安全與合作組織（OSCE）作第三方平台，與西方討論安保問題，但強調俄方行動將不取決於談判進程，而是取決於無條件對俄提供安全保障等結果。

「中俄正共同研發高科技武器」

在烏克蘭問題上，普京表明目前不太可能與基輔建立良好關係，歸咎烏克蘭總統澤連斯基「受納粹影響」。他強調2014年烏克蘭「政變」前俄方無計劃奪取克里米亞，至於東部頓巴斯地區的前途則只能由當地解決，堅稱俄方想扮演調解角色，但西方試圖令俄方變成衝突方。

歐安組織表示，烏克蘭軍隊與頓巴斯親俄武裝分離分子周三（22日）於烏國東部重新達成停火協議。俄國防部則在昨日公布一連兩日在克里米亞及鄰近地區舉行特種聯合軍演。

談到中俄關係，普京形容是「絕對的全面戰略伙伴關係」，「在歷史上沒有先例，至少在俄中兩國之間是沒有先例的」。他又透露，莫斯科和北京正共同研發高科技武器，建造飛機和直升機，進行聯合演習和巡邏。他又回應多國外交抵制北京冬奧一事，批評美國等西方國家的行徑「錯誤」，目的只為企圖遏制中國發展，「他們無法遏制中國，中國將不可避免地成為世界第一經濟體」。

（俄羅斯衛星通訊社/路透社）