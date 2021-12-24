美調查：Tesla可「駕車打機」恐增車禍風險

「電腦設定出錯」 平治回收227部車

NHTSA的調查涵蓋580,000輛2017年至2022年款Tesla電動車及運動型多用途車（SUV），當中發現Tesla S、X、Y、3這4個型號所搭載的「乘客遊玩」功能自2020年12月起「可以在駕駛時啟動」。調查又指此前司機只能在電動車處於「停泊模式」（Park Mode）時方能打機。文件未有列舉任何因而導致的車禍或有人受傷事例。

NHTSA早前接獲投訴後展開調查。投訴人之一是居於俄勒岡州的59歲退休記者兼Tesla車主巴頓（Vince Patton）。他8月於YouTube看到一名Tesla車主聲稱發現在車行駛時可用觸控式熒幕打機後，駕駛其2021年版Model 3到空置停車場「驗證」，結果在車行駛時啟動了預載遊戲甚至瀏覽互聯網，指有關功能「瘋狂」並會搞出人命。

Tesla暫未回應事件。NHTSA本月上旬表示，平治上月發現旗下有車因為「電腦設定出錯」而讓司機可邊開車邊打機後，宣布回收227部問題車，更新內部電腦伺服器以修復問題。

（衛報/新聞周刊）