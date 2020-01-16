FDA連批輝瑞默沙東新冠口服藥

Paxlovid周三（22日）先獲批，成為首款可在家服用的新冠口服藥。FDA容許病情輕微至中等的12歲或以上、重症風險高或有糖尿病等問題的新冠患者使用該款藥物。輝瑞臨牀試驗結果顯示Paxlovid可減少新冠患者入院及死亡風險約89%。

法國取消訂默沙東口服藥

按FDA指引，患者確診後可經醫生處方取得Paxlovid，出現症狀後5天內開始服用，療程共5日，每12小時服藥一次，每次3粒，包括2粒Paxlovid和1粒低劑量愛滋病藥利托那韋（Ritonavir），後者有助延長Paxlovid在人體內的活性。

《紐約時報》報道，預計輝瑞一周內可向美國提供足夠6.5萬人服用的藥物，下月可再供應20萬個療程的藥物。輝瑞預計明年可生產1.2億份療程的Paxlovid，但白宮警告輝瑞或需時逾6個月才能生產並分發美國政府訂購的1000萬份療程藥物。

默沙東藥廠（Merck）研發的新冠口服藥Molnupiravir（註冊藥名為Lagevrio）周四（23日）亦獲批緊急使用授權，供有重症風險但無法或不宜接受替代治療，兼且病情輕微至中等的成年感染者服用。FDA沒授權該藥用於18歲以下患者，指藥物可能影響骨骼及軟骨生長。

惟臨牀測試結果顯示Molnupiravir只能降低高風險患者住院與死亡率約30%，法國周三已宣布取消原先5萬劑訂單，盼改訂Paxlovid。

（綜合報道）

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