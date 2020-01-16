三國研究各指Omicron住院風險遜Delta 英專家：傳染性高削弱疫苗 醫療系統仍受壓

英國流行病學權威弗格森（Neil Ferguson）領導的倫敦帝國學院疫情模型團隊，分析了本月1日至14日英格蘭所有核酸檢測陽性個案的住院及疫苗接種紀錄，包括5.6萬宗Omicron及26.9萬宗Delta個案，發現Omicron感染者到醫院就診風險較Delta患者低20%至25%，前者住院至少一晚的風險更較後者低40%至45%；Omicron患者平均住院時間為0.22日，低於Delta患者的0.32日。未接種疫苗也非新冠康復者感染Omicron的住院風險亦較Delta患者低11%。研究人員指出，現時評估Omicron患者入住深切治療部及死亡風險言之尚早，須蒐集更多數據，尤其是長者組別。

研究人員：暫難評估入ICU死亡風險

弗格森形容研究結果是好消息，但未改變英國政府緊急情况科學諮詢小組（SAGE）的評估。SAGE警告若不採取額外防疫措施，英格蘭下月每天入院人數可達3000。弗格森指出，雖然分析顯示Omicron感染者住院風險較Delta感染者低，但Omicron削弱疫苗效力，「似乎得不償失」。他表示，鑑於Omicron傳染力高，若相關病例繼續以最近幾周的速度增長，醫療系統壓力仍會增加。

蘇格蘭學者周三發表未經同行評審的研究，指出Omicron感染者的住院風險可能較Delta感染者低七成。不過研究基於小量個案，且大部分Omicron感染者均為20至39歲較年輕群組，意味研究人員無法評估Omicron對長者的「殺傷力」。

南非國家傳染病研究所（NICD）同日公布最新研究指出，今年10月1日至11月30日南非Omicron感染者的住院風險比Delta患者低八成，但目前無法斷言是因為Omicron毒性較弱，還是因為南非人口的免疫水平提高。

樣本不足 未知Omicron對長者威力

丹麥國家血清研究所周三發表數據指出，在11月22日至12月15日確診者中，Omicron個案入院風險是其他變異株病例的三分之一，但該研究所所長烏魯姆（Henrik Ullum）表示，Omicron患者主要為年輕人及已接種疫苗者，當研究員對此作出調整時，他們看不到感染Omicron病情必然較輕的證據。英國廣播公司（BBC）指出，Omicron導致重症風險較Delta低，可能關乎Omicron的基本特性，以及整體免疫水平因接種疫苗及曾經染疫而提升。

在Omicron肆虐的英國，周三通報的單日新增新冠病例首次超過10萬宗。英國藥物及保健產品管理局（MHRA）同日批准5至11歲兒童接種BioNTech-輝瑞疫苗。Omicron亦加劇西班牙疫情，周二新增破紀錄的近5萬宗新冠確診個案，Omicron個案佔所有新增新冠個案的比例，在一周內由5%激增至47%。西班牙政府周三宣布恢復強制民眾室外戴口罩。

（衛報/金融時報/BBC）

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