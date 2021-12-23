隱瞞參與中國千人計劃 哈佛教授虛假陳述罪成

涉虛假陳述未申報中國戶口6罪

62歲的利伯（Charles Lieber）是著名納米科學家，為哈佛化學及化學生物系前系主任，於去年1月被控。檢控官指出，利伯2011年同意成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，並參與千人計劃。檢方表示，參與該計劃本身並不犯法，但當美國國防部及曾給予利伯1500萬美元研究經費的國家衛生研究院（NIH）詢問利伯在千人計劃的角色時，利伯作出不實陳述。

檢方向陪審團展示2012年發給利伯的3年合約，當中顯示他是「千人計劃高級外國專家」，武漢理工大學每月支付利伯5萬美元（約39萬港元）薪金，另加15.8萬美元（約123.2萬港元）生活費及逾150萬美元（約1170萬港元）實驗室經費，換取利伯同意發表論文、舉辦國際研討會，並以武漢理工大學名義申請專利，利伯所得報酬部分以現金支付，部分存入一個中國的銀行戶口。利伯向美國聯邦調查局（FBI）報稱獲得5萬至10萬美元，銀行戶口一度有20萬美元，但檢方指利伯2013年和2014年報稅時未申報這筆薪金，且有兩年沒有申報該中國的銀行戶口。

利伯在接受FBI查問時，稱自己當時「年輕且愚蠢」，以為與武漢理工大學合作能提高知名度。

沒犯罪紀錄 料囚少於6月

經過6天審訊，陪審團商議近3小時後裁定利伯6項罪名成立，患癌症的利伯聞判時木無表情。《華爾街日報》指出，虛假陳述罪成最高囚5年，但由於李伯沒犯罪紀錄，因此可能只會被判囚少於6個月；至於其他有關稅務及未申報外國銀行的罪行，涉及相對較少金額，如利伯案般，很少會判處刑期。

利伯被控是司法部在前總統特朗普任內發起「中國行動」（China Initiative）一環，目的在對抗中國經濟間諜活動和研究竊取，拜登上任後繼續相關行動。

中國外交部促停「污名化」

中國一直強調「千人計劃」和其他國家的人才引進項目類似。中國外交部發言人趙立堅昨回應利伯被判罪成一案，他稱注意到美國司法部門以打擊經濟間諜為名打壓科學家、破壞中美正常科技交流的行徑，已經引起美國國內有識之士的廣泛質疑。他敦促美國一些政府部門及政客不應對此搞污名化，美方應該做有利於中美科技人文交流合作的事。

美國有批評者亦指「中國行動」損害學術研究，對中國研究人員存在種族偏見，對大學招募外國學者產生寒蟬效應。史丹福、耶魯和普林斯頓等知名大學數百名各院系教職員已簽署信件，要求司法部長加蘭停止該計劃。

（衛報/路透社）