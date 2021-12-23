美回收P&G問題產品 港公司：沒進口

寶潔香港公司昨日（22日）回覆本報查詢時表示，今次寶潔在北美市場召回的乾髮噴霧產品僅限於在北美生產的少數批次，香港沒有進口此產品，在香港市場銷售的所有洗髮護髮產品均符合政府相關法規標準，品質安全可靠。

洗髮護髮噴霧檢出致癌物

寶潔上周發出通知，回收的產品當中包括潘婷（Pantene）、Aussie、Herbal Essences及Waterless的免冲水洗髮及護髮噴霧，指苯不是任何一款噴霧式產品中的成分，但公司在把產品噴出罐子的推進劑上檢測到「含量超預期」的苯。

寶潔指出，根據環境保護局的癌症風險評估，每天接觸召回產品中檢測到的苯含量，預計不會對健康造成負面影響，迄今未接到與今次回收相關的不良事件報告，但出於謹慎考慮，決定回收產品。

寶潔強調，不在今次回收名單上的產品，包括其他未列出的噴霧式免冲水洗髮產品可繼續使用。

苯為高度易燃、廣泛使用的化學物，存在環境中。人們可透過吸入、攝取和皮膚接觸到苯，若反覆暴露於高水平的苯，可引致癌症，如血癌。

明報記者