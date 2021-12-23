歐天然氣荒 油商回調亞洲貨補缺

澳洲液化天然氣12年來首入歐

其中，一艘運載澳洲液化天然氣的船舶本月初在中國卸載部分貨物後，預計本周五（24日）把餘下的液化天然氣運抵西班牙巴塞隆拿。《金融時報》引述國際研究顧問公司Independent Commodity Intelligence Services（ICIS）分析師弗羅利（Alex Froley）表示，這相信將是2009年以來首次再有澳洲液化天然氣進入歐洲。

弗羅利續指，荷蘭皇家蜆殼石油今年10月以來已將7批液化天然氣從秘魯運抵英國，是自2019年來首次。該公司另4批液化天然氣預期將於數周內抵英。

弗羅利又透露，一艘希臘運油公司Minerva Gas旗下液化天然氣船，原本預定把貨物從美國運往亞洲，上周三（15日）卻在印度附近掉頭，目前正取道埃及蘇伊士運河，改為將貨物送往歐洲。另有一艘美國液化天然氣船上周在駛經馬六甲海峽時改道。

全球最大獨立液化天然氣交易商貢渥（Gunvor）行政總裁特恩奎斯特（Torbjorn Tornqvist）預計，本月及明年1月將分別有多15至20批液化天然氣被運往歐洲。特恩奎斯特指歐洲正在「自行定價，獲取急需的天然氣」，否則供應或會因天氣變化而變得嚴峻。他指當地液化天然氣庫存目前已於低水平，冬季結束前數量將會更低。

本周二（21日），俄羅斯停用一條向歐洲運輸天然氣管道後，歐洲天然氣價格一度急升23%，創每兆瓦時182歐元（約1605港元）紀錄新高。今年初起至今，英國天然氣價格累計飈升了650%，導致國內20多間能源供應商破產。

（金融時報）