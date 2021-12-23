拜登公布抗疫新招：打針屬愛國義務

截至本月18日的一周，美國Omicron感染個案佔新增病例73%。拜登周二宣布，明年1月起將派發5億份家用快速檢測工具，本周起會有新檢測中心及由聯邦緊急事故管理總署（FEMA）管理的短期疫苗接種診所投入運作。拜登表示，約1000名軍方醫生、護士及醫療人員已被派往部分正應付大量新冠病人的醫院提供協助。

拜登在演說中警告，Omicron在美國成為主流病毒株的情况下，未接種疫苗人士面臨相當高染疫風險，他敦促民眾接種疫苗，認為這是愛國義務，又稱前總統特朗普已表示接種了加強劑，形容「這是我和他均會認同的少數幾件事情之一」。

紐約市「補針」可獲派100美元

因應新感染個案上升，地方政府亦加強「谷針」，紐約市長白思豪周二宣布，居民在本年底前接種加強劑可獲100美元（約780港元）；加州州長紐森宣布，所有醫護將須接種加強劑；芝加哥在下月3日起，民眾到餐廳、健身室及部分室內場所須出示疫苗接種證明。

疫情影響 美新增人口見新低

新冠疫情亦影響美國生育、死亡率及移民人數，美國今年人口增長僅0.1%，為有紀錄以來最低。普查局周二公布數據，指截至今年7月1日，美國新增39.3萬人，包括出生較死亡多14.8萬人，入境移民淨增長為24.5萬人，全國總人口有約3.31億。《華爾街日報》指出，美國人口增長在疫情前已經放緩，但過去10年美國每年仍平均新增約200萬人，周二公布最新人口估算顯示疫情一年後對人口增長的影響。

（路透社/華爾街日報/中央社）

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