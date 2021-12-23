以色列推第4針 全球首國 Omicron倍增 60歲以上高危群組醫護先補針

以色列衛生部周二公布，過去24小時感染Omicron的病例數目翻倍，累計感染人數增至341人，部分為本土個案。

此外，全國有807宗「高度疑似」Omicron病例，正等待進一步檢測結果。該國周一出現首宗感染Omicron死亡病例，為一名60多歲有多種嚴重長期病患者。

待以色列衛生部正式批准

政府周二舉行「新冠應對會議」，總理貝內特（Naftali Bennett）在會議上指出，以色列的Omicron感染人數很快會大幅增加，病例數目估計將每3天倍增。他又宣布以色列醫療專家委員會批准為60歲以上人士、高危群組和醫護人員接種第4劑疫苗，他形容是「美妙的消息」，稱正等候衛生部正式批准，但已指示有關部門準備。《國土報》報道，衛生部總幹事料於數日內批准有關決定，屆時將就接種第4劑疫苗公布更明確指導方針。當地傳媒報道，接種第4劑者必須距離接種第3劑4個月以上。

貝內特的發言人稱，以色列將是首個國家為國民施打第4針新冠疫苗的國家，「全世界都將會跟隨我們的步伐」。以色列是全球首個容許接種第3劑新冠疫苗的國家，但930萬人口中，至今只有63%完成接種兩劑新冠疫苗，原因之一是該國三分之一人口未滿14歲。當局上月宣布將接種年齡下限降至5歲。

輝瑞總裁：Omicron推前第4針

美國輝瑞藥廠總裁布拉（Albert Bourla）本月初表示，Omicron肆虐令接種第4針的時間可能要比預計更早到來，或許在接種第3針12個月內就要再補針。

另外，以色列當局於會議上決定在公共場所實施「紫絲帶」控疫計劃。該計劃要求民眾進入商場時，必須提供新冠疫苗接種或者新冠康復證明——綠色健康碼，商場內每15平方米只允許有一名顧客；商場排檔禁止堂食，並只向持有綠碼人士提供外賣服務。政府同時加強學校的疫情防控，在疫情嚴重的「紅色」和「橙色」地區，如果一個班級的學生接種疫苗人數低於七成，學生只准遙距上課。另外，一半政府及公共服務部門員工須在家工作，並鼓勵所有私營企業員工在家工作。

以色列11月26日報告該國首宗Omicron確診病例，之後隨即推出一系列措施加強出入境管理。從11月29日凌晨起禁止所有外國人入境，禁令之前已延長至下周三（29日），並可能繼續延長。同時，以色列還將50多個國家列為「紅色」高風險國家，禁止國民前往。

（路透社/法新社/衛報）

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