傳教士憶海地夜逃亡：走荊途星引路

美加12人質 黑幫開贖金每人780萬

事發在10月16日，該傳教士團在海地探訪一間孤兒院後，遭當地黑幫綁架。綁匪提出每個人質100萬美元（約780萬港元）的贖金要求，後來放走5人，直至海地警方上周四宣布，餘下12人亦成功逃走。主辦探訪活動、位於美國的組織「基督徒援助事工」周一表示，他們當日察覺到時機合適，就嘗試打開鎖住的門，然後避開綁匪耳目，離開被關押的地方，朝着數天前見過的山邁進，其間靠星星判別方向，經過「樹林和灌木叢，並走過滿地荊棘」。一行人包括一個10個月大的嬰兒，還有3個3至15歲的兒童，他們用衣服裹住嬰兒，令她免被荊棘刺傷，走到黎明時分終遇到有電話的人，協助他們致電求救。他們乘搭美國海岸防衛隊的包機返回佛羅里達州，多數人都已返回家中。

該組織又表示，在籌募贖金期間獲他人捐款，令談判過程得以繼續，但沒透露至今有否支付任何贖金。

（BBC/衛報）