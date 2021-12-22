日加強審查留學科研人員 防敏感技術外泄

被指針對中國「千人計劃」

報道指文部科學省和經濟產業省負責收集研究敏感技術的外籍人員資料，3間日本大學的職員形容，當局要求的資料明顯較過往有關外國學生人數的年度調查詳細，新增細節集中於外國學生和研究員涉及的特定科學和技術範疇。一名私立大學高級職員稱，他們本月得知有關調查，重點顯然是安全問題，尤其是阻截敏感資料流出日本的的途徑。

剛在上周五，小林鷹之宣布收緊「有關適當執行競爭性研究基金之指引」，明年起要求研究機構申請國家研究資金時申報更多資料，包括從國內外收到的其他資助，還有研究員目前所屬的全部機構、職稱、副業，以至有否參與海外人才引進計劃等，被指特別針對中國的「千人計劃」，虛報者會被禁止申請國家研究資金5年。

小林指出，收緊指引旨在防止先進技術外流，避免公共資金流入可能對日本安全構成威脅的研究，政府亦計劃收緊對外國學生和研究員的審查。

日本大學一直被指這方面警覺過低，文部科學省和經濟產業省4月調查320間大學，發現僅62%大學有按政府建議，在招收留學生前確認是否存在安全風險。日本「外匯與外國貿易法」禁止流出可用於軍事目的的技術，政府指引促大學在留學生畢業時，確認他們有否帶走技術，並提醒注意該法例，但調查發現逾六成大學沒作出提醒。

有研究先進電池的大學教授向《金融時報》稱，數據外泄的風險存在已久，又聲稱曾有中國博士後學生坦言，若被北京當局要求提供數據，他們有義務配合，否則會被懲處。

中國一直重申「千人計劃」和其他國家的人才引進項目類似，旨在促進科學領域的國際合作，「中國政府堅決反對任何違背科學誠信和倫理道德的行為」。

（金融時報/讀賣新聞/日經新聞）