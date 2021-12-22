迪拜酋長被判破紀錄57億贍養費

倫敦高院裁決

法官穆爾（Judge Moor）表示，大部分賠償用於保護哈亞及兩孩，令3人免受「穆罕默德對她們構成的威脅」。哈亞聲稱因為懼怕穆罕默德，2019年4月攜子女由阿聯酋逃到英格蘭。同年，高等法院裁定穆罕默德恐嚇哈亞，令她感到不安全。穆爾又要求穆罕默德賠償哈亞因離婚導致的財產損失。穆罕默德亦要在3個月內給予哈亞一筆過2.515億鎊（約26億港元），用於保養她在英國的兩個物業、她的保安、出糧給看護和保母，及養馬等。

穆罕默德亦要向14歲女兒和9歲兒子提供300萬鎊（3100萬港元）教育費用，每年給予兩子女各1120萬鎊（約1.15億港元）的生活費以及成年後的保安費。哈亞作證期間，說一筆過的巨額賠償有助她與兩子女擺脫穆罕默德的控制，「我真的想自由，亦想他們得到自由」。

今年初，英國最高法院家庭部主席裁定穆罕默德下令以軍事級間諜軟件「飛馬」（Pegasus），竊聽哈亞的手機。

（英國天空新聞/BBC）